Согласно классификации НАТО, ВСУ сейчас проводят первый этап планирования операции по деоккупации Крыма, говорит эксперт.

Ночью во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. Оккупационные власти заявили, что якобы уничтожили морской беспилотный катер в районе Стрелецкой бухты.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев, важным моментом здесь является даже не возможное уничтожение беспилотника, а тот факт, что он прорвался к Стрелецкой бухте.

"Вот это показательный момент. А это свидетельствует о том, что эта бухта, которая является более защищенной в техническом и военном плане, чем Крымский мост, демонстрирует полную несостоятельность перед атакой украинских беспилотников", – отметил он. Видео дня

Снегирев отметил, что незаконно построенный россиянами Крымский мост, как и остальные логистические объекты оккупантов, включая паромные переправы и Чонгарский мост, являются законными целями для Сил обороны Украины. По его словам, согласно классификации НАТО, ВСУ сейчас проводят первый этап планирования операции по деоккупации Крыма.

"То есть речь идет об уничтожении систем противоракетной, противовоздушной обороны, аэродромов воздушно-космических сил Российской Федерации. Затем будут взяты под огневой контроль уже логистические объекты оккупационной армии", – подчеркнул он.

Крымский мост: последние новости

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту – в октябре 2022 года и в июле 2023-го. Позже командующий ВМС ВСУ заявил, что мост не достоит до конца 2024 года.

Российские оккупационные войска осознают, что мост может быть уничтожен, поэтому пытаются его защитить. К примеру, россияне пытаются спасти переправу баржами.

Представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя эту "тактику", отметил, что она призвана обеспечить защиту от надводных дронов. Однако, по его словам, подобные заграждения переоценены врагом.

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