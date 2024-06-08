По словам Дмитрия Плетенчука, подобные заграждения переоценены врагом.

России вряд ли помогут баржи, которыми она пытается защитить Крымский мост от украинских ударов, сообщил начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

"На самом деле придумать что-то новое достаточно сложно. Что касается этих конструкций, то они, в первую очередь, призваны обеспечить защиту от надводных дронов. С другой стороны, последний кейс, который произошел с рейдовым буксиром, который как раз такие заграждения защищали, говорит, что подобные заграждения в своей эффективности переоценены врагом. Однако, пусть так и будет", - сказал Плетенчук в эфире телемарафона.

Он также объяснил, как именно, по мнению россиян, эти баржи должны защищать мост: "Они пытаются сузить проход, сузить локацию, где они ожидают атаку. Ведь они не имеют морской компоненты сейчас, чтобы этот процесс контролировать. Как они это еще делали летом 2023 года. И да, конечно, они пытаются этими конструкциями обеспечить какую-то, по их мнению, безопасность. Кроме того, такие конструкции могут быть призваны против систем наведения ракетного вооружения. Однако, это уже больше теория".

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Крымский мост: последние новости

Накануне Министерство обороны Британии опубликовало спутниковые снимки, на которых видно, что в течение мая РФ установила восемь барж неподалеку от Крымского моста. По мнению разведчиков, таким образом РФ пытается спасти мост от украинских ударов.

Ранее Bild сообщал, что Украина сейчас, скорее всего, готовится к новому удару по Крымскому мосту. Причиной этому называют уничтожение российских паромов, которые для РФ выступают альтернативой мосту. По мнению экспертов, таким образом Украина хочет, чтобы Россия не могла сразу снова рассчитывать на паромы как на замену железнодорожному маршруту через Керченский пролив.

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