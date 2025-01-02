Украинские специалисты создали беспилотник, который имеет еще и огневые средства для самообороны и поддержки действий других беспилотников, пояснил эксперт.

На днях украинские разведчики сбили два российских вертолета Ми-8 с помощью морских дронов Magura V5. Этот случай продемонстрировал, что было решено несколько сложнейших технических задач, которые сделали такую операцию возможной.

Как пояснил в эфире телеканала FREEДOM авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А.К. Антонова Валерий Романенко, украинские специалисты создали беспилотник, который имеет еще и огневые средства для самообороны и поддержки действий других беспилотников.

"Чтобы применять подобные системы, нужно создать, во-первых, хорошую систему обнаружения вражеского объекта, который наносит удар по беспилотникам. Кроме того, отличную прицельную систему, а также адаптировать саму ракету к надводному использованию. Нужно понимать, что во время движения ракета будет заливаться морской водой. То есть она должна безотказно работать в сложных морских условиях. И все эти задачи удалось решить", – акцентировал он.

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По словам эксперта, для морского дрона была разработана прицельная система, которая стабильно работает даже несмотря на сложности морских условий и движение катера. Романенко отметил, что в момент пуска ракеты была продемонстрирована эффективность украинского оборудования.

Известно, что экипажи обоих вертолетов погибли. Эксперт акцентировал, что они были в морских спасательных костюмах (МСК), но вертолеты не оборудованы системой их кондиционирования.

"Поэтому, что есть эти костюмы, что нет. Вряд ли их спасли в течение 20-30 минут, а в зимнем море больше человек не выдерживает", – констатировал Валерий Романенко.

Уничтожение российских вертолетов с Magura V5

На днях в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что ударным морским дроном Magura V5, оснащенным ракетным вооружением, удалось уничтожить два вертолета Ми-8. Произошло это в результате успешной операции ГУР в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года.

По предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы. В ГУР отметили, что еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться.

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