Украинская оборонная промышленность продолжает удивлять, говорит он.

Украинская промышленность постоянно ищет новые технологии и нестандартные решения для противодействия оккупантам.

Такое мнение в эфире "24 Канала" озвучил директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь, комментируя недавнее сбитие российских вертолетов Ми-8. Он напомнил, что в 2022-2023 годах украинские морские дроны изменили ситуацию в Черном море:

"Было такое впечатление, что сейчас Россия найдет ключ, как бороться с нашими дронами. И на этом успешная история морских дронов в Черном море закончится. Но украинская оборонная промышленность продолжает удивлять".

Эксперт также рассказал, кто мог присутствовать на борту сбитых вертолетов. "Некоторые говорят, что это могли быть операторы FPV-дронов, которые должны поражать наши морские дроны. Или это могли быть другие специалисты, например РЭБ, которые могли пытаться осуществлять радиоэлектронное подавление сигнала", - добавил он.

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Операции Украины в Черном море

Накануне в украинской разведке сообщили, что надводные дроны Magura V5. поразили вертолеты захватчиков в Черном море. По их словам, в результате этой операции погибли оба экипажа Ми-8.

Как известно, также многоцелевая надводная беспилотная лодка Magura V5 может применяться для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы и охраны морского флота.

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