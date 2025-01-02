Еще одному российскому вертолету удалось приземлиться после подбития.

Ударным морским дроном Magura V5, оснащенным ракетным вооружением, удалось уничтожить два вертолета Ми-8.

Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны в соцсети. В ГУР назвали уничтожение двух вертолетов обновлением рекорда.

"Согласно уточненным данным, в результате успешной операции ГУР в Черном море возле временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 с помощью оснащенных ракетами морских дронов Magura V5 уничтожили два российских вертолета Ми-8", - говорится в сообщении.

Видео дня

В то же время, по предварительной информации, экипажи указанных вражеских бортов также ликвидированы.

"Еще один российский вертолет получил огневое поражение и подбитым смог приземлиться", - добавили в ГУР.

Magura V5 уничтожил российский вертолет

Ранее сообщалось об уничтожении одного вертолета Ми-8. Речь шла о том, что во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.

Magura V5 уничтожил российский вертолет

Ранее сообщалось об уничтожении одного вертолета Ми-8. Речь шла о том, что во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.

Комментируя эту операцию, глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8."Сегодня впервые вертолет был сбит и упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, также был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку", - сказал тогда Буданов.

Справка УНИАН. Magura V5 - это украинская многоцелевая надводная беспилотная лодка, разработанная для ГУР. Дрон может выполнять наблюдение, разведку, патрулирование, поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота, но прежде всего известен своими ударными возможностями.

Вас также могут заинтересовать новости: