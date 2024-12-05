Сейчас враг не имеет достаточно сил для такой наступательной операции, говорит Романенко.

Россияне действительно имеют планы по захвату Запорожья и Херсона. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.

"Они (планы, - УНИАН) сформированы не сейчас, а раньше. Они навключали наших земель в свою Конституцию и теперь пытаются военным путем это легализовать. Кроме того, они потеряли единственный захваченный областной центр - Херсон. Они хотели бы реабилитироваться. И поэтому планы были. Но ресурса не хватает одновременно эффективно вести наступательные действия на всех направлениях, - объяснил Романенко.

Он добавил, что россияне продолжают удерживать свои войска на этих направлениях, которые готовятся и тренируются там. В то же время он добавил, что наступление на Херсон стало бы для россиян очень сложным. Поэтому сейчас они сосредоточены в Донецкой области и Курской области.

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"Чтобы осуществить такого типа план на ближайшее время сил у них не хватает. Поэтому они концентрируются над тем, чтобы решать этот вопрос последовательно", - отметил Романенко.

Возможное наступление РФ на юге: что надо знать

Ранее ряд экспертов и военных сообщали, что Россия готовится к возможному наступлению на Запорожье. По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, это вопрос не месяцев, а нескольких недель.

О возможном наступлении на Херсон ранее сообщал председатель областной ОВА Александр Прокудин. По мнению военного OSINT-журналиста Константина Рыженко, пока РФ не подтягивает резервы для такой операции. И даже если наступление будет, по его словам, успеха оно не будет иметь.

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