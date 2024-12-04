Ранее о возможном наступлении на город сообщил глава Херсонской ОГА.

Сейчас подготовки россиян к наступлению на правый берег Херсонской области не наблюдается.

Об этом сообщил херсонский OSINT-журналист Константин Рыженко. "Есть много российского ИПСО, которое пытается отвлечь внимание от событий на Донбассе и Курском направлении. Они постоянно пытаются забросить какие-то вещи, которые будут заставлять нас уделять внимание мифическому наступлению на юге. Чтобы мы не могли концентрировать силы на действительно важных для нас направлениях", - сказал Рыженко.

Он добавил, что информация о том, что Россия собрала 300 лодок - не вымышленная. Впрочем, по его информации, речь идет о таком количестве вдоль всего левого берега Херсонской области. Что не похоже на подготовку к атаке по украинской территории.

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"Это более чем 200 км. Посмотрите логически на эту ситуацию. Река Днепр в нашем регионе мало где уже 700 м. Каждый херсонец знает, что плиты по ней не меньше, чем 10 минут. На нашей стороне есть не менее 700 наблюдательных пунктов, каждый из которых оборудован или пулеметом, или минометом, или есть FPV-дроны. То есть есть средства поражения", - отметил Рыженко.

Журналист пояснил, что на левом берегу Херсонской области постоянно работают украинские разведывательные дроны, которые дают картинку на 30 километров вглубь оккупированной территории. И если бы РФ сосредоточила там 300 лодок в одном месте, их бы заметили.

"Мы должны каким-то образом должны пропустить концентрацию формирования ударных кулаков. Правый берег находится выше, его надо форсировать наверх. Даже если при таких условиях какие-то лодки доплывут - при наиболее благоприятных условиях это 100 лодок из 300. Им надо еще продвинуться по заминированному побережью, которое оборудовано фортификациями. В лодку вмещается 5-8 человек, пусть высадится 500 человек, которые будут стоять внизу, их просто расстреливают наши пулеметы, минометы, дроны, артиллерия", - пояснил Рыженко.

Возможное наступление РФ на Херсон: что известно

Ранее глава Херсонской ОГА Александр Прокудин в интервью западным СМИ сообщил, что Россия собрала до 300 лодок, готовя операцию по наступлению на город Херсон.

Эту информацию прокомментировал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. В частности он отметил, что РФ имеет целью создать плацдарм на правом берегу Херсонской области, чтобы заставить украинское командование перебрасывать в этот регион больше резервов.

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