Российский диктатор поставил задачу сначала выйти на границы Донецкой области, а затем выбить ВСУ с Курщины.

Кремль пытается собрать на Курщине достаточное количество войска, чтобы отбить территории, перешедшие под контроль ВСУ. Но это происходит либо за счет переброски сил с направлений фронта в Украине или стягивания срочников из разных областей РФ.

Об этом сказал военный эксперт Иван Ступак в эфире Киев24, комментируя информацию Института изучения войны, что российский диктатор Владимир Путин пытается преуменьшать последствия войны на Курщине, но военное командование РФ перебрасывает туда войска, в том числе и с Покровского направления - важнейшего сейчас для главы Кремля.

"Собрать на Курщине 50 тыс войска для РФ не так просто. Не зря они забирают людей из Африки - "вагнеровцев". Есть также усиление в виде срочников: Мурманск, Калининград, Иркутск, Ростов - их оттуда забирают. Главнокомандующий ВСУ Сырский сказал, что уже 30 тысяч личного состава есть. И россияне будут и дальше "по сусекам" искать, чтобы дойти до 40-50 тысяч", - отметил Ступак.

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По его словам, действительно, россияне забирают личный состав со "второстепенных" направлений, где пребывание большого количества войск не является целесообразным.

"Например, с левобережья Херсонской области. Потому что россияне понимают, что плацдарма в Крынках нет, украинские силы быстро переправиться через реку Днепр не могут, поэтому можно без проблем забрать часть людей и переместить в Курскую область. То есть это такая себе игра в "пятнашки" и попытки закрывать дыры в аварийном режиме", - сказал Ступак.

С Покровского направления, по его словам, перебросили около сотни человек, а это значительной роли не играет.

"Прошел уже месяц Курской операции. Мы видим, что серьезно затормозилась эта операция. Теперь уже о большом продвижении речь не идет. Россияне действительно стягивают туда силы и исходят из логики Путина, который отметил, что сначала выход на границы Донецкой области, потом уже будем выбивать украинские силы из Курской области. Теперь украинская сторона должна выяснить, что для нас важнее: получить контроль над российским районным центром, или перспектива потери Покровска и всей агломерации", - прокомментировал эксперт.

Ступак отметил, что сейчас украинским военным удалось затормозить продвижение оккупантов возле Покровска.

"Но эвакуация из Покровска приторможена из-за опасности - железнодорожное сообщение остановлено, потому что россияне подошли на расстояние 8 км до города. Это достаточное расстояние для того, чтобы начать обстреливать город артиллерией или еще чем-то. Этого пока нет, но людям предлагают самостоятельно выезжать в Павлоград Днепропетровской области и дальше самостоятельно двигаться вглубь территории Украины", - рассказал он.

Курская операция ВСУ

Сегодня американский Институт изучения войны написал, что Курская операция ВСУ повлияла на весь театр военных действий и будет определять наступательные и оборонительные возможности оккупационной армии даже после завершения штурмов Покровска.

Как отмечал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, главными целями операции было помешать захватчикам использовать Курскую область в качестве базы для подготовки наступательных операций в Украине, отвлечь оккупантов из других районов Украины, создать "зону безопасности", захватить российских военнопленных и поднять украинский моральный дух.

По словам Сырского, россияне перебросили в Курскую область "десятки тысяч" военных, которые ранее предназначались для усиления наступательных операций в Украине.

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