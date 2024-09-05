Генерал указал, что Москва перебросила под Курск десятки тысяч военнослужащих, включая лучшие десантно-штурмовые подразделения.

Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области еще до неожиданного трансграничного вторжения Киева, заявил в интервью CNN главнокомандующий украинской армии генерал Александр Сырский.

В своем первом телевизионном интервью в качестве главы армии генерал заявил что, по его мнению, операция "Курск" была успешной.

"Она уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день", - подчеркнул Сырский в интервью, в рамках которого он откровенно оценил ход войны.

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В самом подробном объяснении причин вторжения Сырский изложил основные цели операции:

не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления;

отвлечь силы Москвы из других районов;

создать зону безопасности и предотвратить трансграничные обстрелы гражданских объектов;

взять военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и нации в целом.

Генерал указал, что Москва перебросила под Курск десятки тысяч военнослужащих, включая лучшие десантно-штурмовые подразделения.

Операция в Курской области - детали

В прошлом месяце украинские войска ворвались в Курск в ходе трансграничного вторжения, которое застало врасплох даже американских чиновников. Это стало сигналом того, что, несмотря на преимущество России в численности личного состава и бронетехники, у ее вооруженных сил есть уязвимые места.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина "многого" достигла в своем наступлении на Курском направлении на территории России. Однако, по его мнению, трудно сказать, как будет развиваться ситуация дальше.

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