Курская наступательная операция дает то, в чем Украина нуждалась – стратегическую перезагрузку, считает Коэн.

Все войны имеют простой стратегический сюжет. Как в случае со Второй мировой войной, так и в войне за Вьетнам были свои слоганы. Аудитории – как отечественной, так и зарубежной – рассказывали об основных принципах плана победы в войне, особенно в условиях ее затягивания.

И именно такого простого для восприятия плана Украине не хватало в течение последнего года. Спустя два с половиной года с начала полномасштабной войны Киев отчаянно нуждается в собственном слогане. Теперь у него есть шанс его получить, пишет в колонке для Foreign Policy директор Программы стратегии и доктрины проекта "Воздушные силы" корпорации Rand Рафаэль С. Коэн.

"В течение первого года войны Украина была прямолинейным протагонистом. Президент Украины Владимир Зеленский был маловероятным героем, но как только Россия напала, он стал лидером войны. Его знаменитый ответ, когда Соединенные Штаты предложили эвакуировать его из Киева – "Мне нужны боеприпасы, а не такси" – не мог бы быть лучше, даже если бы его написал голливудский сценарист. Но не менее важным, чем месседжи, было то, что Украина также имела четкую – и одновременно простую – теорию того, как она выиграет войну. Во-первых, она остановила российское наступление на Киев. Затем она разбила российские войска вокруг Харькова и вернула себе Херсон", – говорится в материале.

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По мере поступления в Украину оружия западного производства, ожидалось, что контрнаступление весной 2023 года как минимум оттеснит Россию ближе к ее границам, если не завершит войну полностью. Но этот последний шаг так и не состоялся, не в последнюю очередь потому, что месяцы колебаний Запада относительно предоставления критически важного вооружения, такого как танки и самолеты, дали России время, необходимое для завершения масштабных укреплений вдоль фронта.

"Когда контрнаступление 2023 года пошло на спад, Киев потерял больше, чем войска и технику. Он также потерял убедительный аргумент относительно того, как он намерен победить. Отсутствие убедительного нарратива было для Киева не только пиар-вызовом, оно также ставило под угрозу будущую западную военную помощь. Западные наблюдатели все чаще видели Украину втянутой в затяжную войну на истощение против большей и более мощной России – что также стало новой сюжетной линией Кремля после того, как первая сюжетная линия (быстрый распад Киева и установление российского сатрапа) была разоблачена как иллюзорная", – продолжил Коэн.

После этого Запад считал, что это была война, которую Украина, скорее всего, не сможет выиграть. Этот нарратив, в свою очередь, подпитывал растущий скептицизм в Вашингтоне и других западных столицах относительно того, является ли военная помощь Украине все еще хорошей инвестицией.

Возможно, обвинение в том, что российско-украинская война зашла в тупик, никогда не было абсолютно точным. В то время как значительная часть внимания западных СМИ была сосредоточена на стагнации на фронте, Украина отметила ряд менее заметных, но, возможно, не менее важных достижений, включая вытеснение некогда хваленого Черноморского флота России из крымских портов и западной части Черного моря. Это значительный подвиг для страны, не имеющей военно-морского флота.

Кроме того, отсутствие украинского военного прогресса по крайней мере частично объясняется многомесячным приостановлением поставок американской и европейской помощи, а также строгими красными линиями, ограничивающими использование любого западного оружия для атак на аэродромы, базы и другие военные объекты на российской территории.

"Такие задержки, некоторые из которых продолжаются и сегодня, означали, что Украина рисковала увязнуть в своеобразных стратегических зыбучих песках. Чтобы получить больше военной помощи, она должна была доказать, что имеет шансы на победу, продемонстрировав значительные результаты на поле боя – но сделать это нужно было, не нарушая строгих ограничений на использование американского и другого западного оружия. В то же время, значительные победы на поле боя, особенно против российской армии, которая обучалась и перевооружалась, требовали еще более значительных поставок западной военной помощи и еще более дерзкой тактики. Украина оказалась перед порочной дилеммой "курицы и яйца", которая не вела ни к чему хорошему", – пишет автор.

И вдруг Украина начинает операцию в Курской области. Хотя это контрнаступление стало неожиданностью для многих, включая должностных лиц Министерства обороны США, оно имеет полный смысл.

"В конце концов, Украине нужно было сделать что-то большое. Ей нужно было показать, что хотя российская армия может быть огромной, она все еще неравномерна и, местами, хрупкая. Украина также доказала, что, несмотря на заламывание рук Западом и, особенно, США относительно угроз ядерной эскалации, которые с самого начала характеризовали месседжи Кремля о войне, Путин не так уж и стремится использовать свой ядерный арсенал, как это следует из этих месседжей, по многим причинам. Следовательно, эти угрозы не должны быть причиной для Соединенных Штатов накладывать строгие ограничения на обычные военные операции Украины. Другими словами, Украине нужно было сделать что-то громкое и показать – еще раз – что она может победить", – объясняет Коэн.

Кроме этого, Украине нужно было дать хорошие новости после лет разрушений и кровопролития и собственному населению.

"Курская наступательная операция дает украинцам то, в чем они нуждались – стратегическую перезагрузку", – отмечается в статье.

Но хотя наступление на Курск – это первый шаг, Украине придется предложить больше, если она хочет сохранить тот импульс, которым она сейчас пользуется. Возможно, самое главное – ей нужно найти новую стратегическую линию поведения, считает специалист.

"Украинским лидерам необходимо убедить как своих избирателей внутри страны, так и сторонников за рубежом в том, что у них есть план победы в войне. Судя по действиям Украины, новый, пока еще не сформулированный стратегический лозунг страны, похоже, состоит из трех относительно четко определенных частей: выжить, нанести удар и захватить. Первая – выжить – сосредоточена на том, чтобы противостоять карательным атакам России на украинскую энергетическую инфраструктуру и остановить медленно продвигающееся наступление России на Донбассе. Вторая – нанести удар по военным и промышленным объектам в глубине России, чтобы не только ослабить российский военный потенциал, но и увеличить экономические и политические издержки войны для путинского режима. Третья и последняя часть – раздел "Захватить", в который вписывается "Курск". Эта операция подчеркивает захват российской территории вдоль границы, вероятно, как в качестве буфера для защиты украинской территории от российской агрессии, так и как потенциального козыря в дальнейшем", – считает Рафаэль С. Коэн.

В конце концов все три элемента являются необходимыми, но, скорее всего, недостаточными для построения новой теории победы для Украины, пишет автор. Несомненно, это усилит давление на Москву, но сами по себе эти элементы, вероятно, не позволят Украине вернуть утраченные территории, ведь Россия продолжает наступать на востоке Украины, несмотря на украинское наступление на Курск.

Будущие удары и захват территорий противника также не позволят резко усилить внутреннее давление на Путина до такой степени, чтобы он прекратил войну.

"Большинство украинских аналитиков, с которыми я разговаривал, признали, что большинство россиян, особенно тех, кто имеет влияние на путинскую автократию, просто не настолько волнует Курск, чтобы заставить Путина отказаться от своих военных целей. Таким образом, остается вопрос о том, каким может быть следующий и последний элемент теории победы Украины, если он вообще существует. По сути, у Украины есть два основных варианта – сдаться или смириться. В первом случае она может надеяться, что растущее давление на режим Путина в конечном итоге приведет к тому, что он упадет под собственной тяжестью", – говорится в тексте.

Но ставка на крах Путина отнюдь не гарантирована, и даже в этом случае не обязательно, что тот, кто придет после кремлевского диктатора, прекратит войну.

Как альтернатива – Украина может добиваться урегулирования конфликта. Усиливая боль для путинского режима с помощью Курской наступательной операции и продолжая наносить глубокие удары по российской инфраструктуре, Украина может оказать давление на Путина, чтобы тот изменил свой расчет затрат и выгод и отступил от своих максималистских требований. Тогда Киев сможет обменять захваченную российскую территорию на захваченную Россией украинскую территорию.

"В некоторых отношениях этот подход кажется более простым. Украина уже нанесла России значительный ущерб и почти наверняка сможет его увеличить, особенно если Запад снимет ограничения на использование ее оружия и другие "красные линии". "Курск" также продемонстрировал, что Украина может захватить российскую территорию. Вопрос в том, сможет ли она захватить достаточно территории и, что не менее важно, удержать ее, чтобы добиться достаточного влияния для возвращения всей оккупированной Россией территории Украины", – добавил Коэн.

В конце концов, Украине предстоит выбрать, что станет девизом ее войны – выживание-удар-изменение-подавление или выживание-удар-изменение-урегулирование.

"А возможно, это что-то совсем другое. В конце концов, именно украинцы несут основное бремя этой войны. И тогда сторонники Украины в США и во всем мире должны будут предоставить ей ресурсы и политическое пространство для того, чтобы сделать этот сюжет реальностью. Хорошая новость заключается в том, что основная идея сюжета – современный Давид сражается с Голиафом в битве между либеральными демократиями и объединившимся блоком реваншистских автократий – остается такой же убедительной, как и раньше", – продолжил автор.

Но приближаются президентские выборы в США, вдобавок к этому появляется все больше вызовов по всему миру. И руководство Украины должно рассказать своим партнерам и союзникам – а также своей собственной общественности – о том, как оно победит.

"Если не ради Запада, то уж точно ради самих украинцев", – резюмировал Рафаэль С. Коэн.

Война в Украине: это стоит знать

Защитники Украины смогли восстановить позиции в нескольких местах на востоке – в Нью-Йорке, Нелиповке Донецкой области и возле Липцев Харьковской области. Тем временем враг продвинулся возле Песчаного, Стельмаховки, Горняка, в Калиновке, Лисовке и Галицыновке.

Всего с начала суток, 5 сентября, по состоянию на 22:00 на фронте произошло более 150 боевых столкновений. Самым горячим направлением остается Покровское.

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