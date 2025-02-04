По словам эксперта, Украина не имеет собственных дальнобойных ракет, чтобы наносить такие удары по России.

Несмотря на снятие запрета на удары западным вооружением вглубь территории России, Украина имеет только собственные средства, которые могут поражать цели на расстоянии 2500 километров. Об этом заявил военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире "Еспресо".

"Сегодня появилась информация от Генштаба ВСУ о том, что вчера Силы обороны нанесли высокоточный удар по пункту управления одного из подразделений армии РФ в районе населенного пункта Новоивановка. И если мы говорим о снятии запрета на удары по территории врага, то речь идет о бесчеловечных условиях - партнеры нам запрещали бить по территории РФ. Мне никогда не приходилось слышать, чтобы наши партнеры запрещали РФ бить по территории Украины. Это бесчеловечные условия для защиты нашего суверенитета и нашей территории", - подчеркнул он.

По словам эксперта, эти ограничения должны были бы снять еще в самом начале и вообще они не должны были бы существовать, ведь вести боевые действия против врага, который преобладает в средствах с определенными ограничениями было "просто не человечно".

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"Ситуация с ограничениями по применению западного вооружения для ударов по территории РФ действительно изменилась в положительном смысле. Раньше нам вообще запрещали наносить такие удары. Сейчас мы действуем без ограничений не только в Курской области, а речь идет о всей территории РФ. Впрочем, вопрос остается в дальнобойности этих ударов. У России есть средства, чтобы бить вглубь всей территории Украины. У нас же есть только собственные средства, которые имеют дальность поражения до 2500 км и важно отметить, что говорим мы о дронах, а не ракетах. То есть, у нас нет средств западного производства способных поражать на таких расстояниях", - объяснил Катков.

Война в Украине - последние новости

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что тысячи северокорейских солдат до сих пор воюют в Курской области. По его словам, активность военных КНДР в последние дни сократилась из-за тяжелых потерь.

В то же время военный аналитик Денис Попович рассказал о планах врага на Покровском направлении. Он отметил, что в последние дни российское наступление существенно замедлилось, однако пока рано говорить о стабилизации ситуации.

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