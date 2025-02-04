Враг попал в "огневой карман" в Великой Новоселке, но продвигается на других направлениях.

Вражеское наступление на Покровском направлении существенно замедлилось в последние дни, но пока рано говорить о стабилизации ситуации. Об этом сказал военный аналитик Денис Попович в эфире телемарафона.

"Надо подождать хотя бы неделю-две, чтобы эта тенденция присутствовала", - добавил он. При этом отмечает. что враг намерен все же обойти Покровск и с запада, перерезать дорогу Павлоград - Днепр и перекрыть логистику для украинского гарнизона, который держит оборону возле этого города и Мирнограда.

Попович отмечает, что российские оккупанты действительно попали в "огневой мешок" в Великой Новоселке.

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"Враг не может продвигаться вперед, потому что это трудно сделать из-за рельефных особенностей местности, ведь населенный пункт находится в таком междуречье - между Мокрыми Ялами и Кашлагач. Они попали под постоянное огневое воздействие наших войск", - подчеркнул эксперт.

При этом добавил, что в то же время оккупанты продвигаются на других направлениях Кураховского отрезка фронта. По его словам, враг сейчас пытается ликвидировать Кураховский карман, а затем перерезать трассу в Запорожье.

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Как сообщал УНИАН, в материале Associated Press отмечается, что украинские военные сталкиваются с серьезными вызовами в Покровске из-за острой нехватки пехоты и проблем с логистикой, поскольку российские беспилотники активно атакуют пути снабжения. В этом регионе продолжаются ключевые бои, которые могут стать решающими.

Отмечается, что Силы обороны теряют контроль над позициями вокруг стратегически важного транспортного узла, соединяющего несколько автодорог, ведущих к крупным городам в восточной части Донецкой области. Кроме того, Покровск является ключевой железнодорожной станцией, что придает ему стратегический вес.

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