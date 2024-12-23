Сейчас задача Сил обороны Украины заключается в том, чтобы максимально поразить потенциал человеческой силы врага, говорит Кузан.

Украина не может перейти к более активным действиям на фронте, пока не истощит наступательный потенциал противника. Такое заявление сделал глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Мы не можем перейти к более активным действиям, не истощив этот наступательный потенциал противника. Поэтому мы слышим, что где-то продвинулся враг. Постоянно кажется, что есть множество информационных сообщений, которые свидетельствуют, что враг наступает и будет активно сжигать свои резервы, чтобы достичь хоть каких-то значимых результатов", – пояснил он в эфире телеканала "Киев24".

По словам эксперта, есть единственный маркер, который показывает – действуем мы успешно или нет. Речь идет о том, провалился ли фронт или нет.

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"То, что мы отходим где-то после охвата тех или иных наших позиций врагом – это объективная причина. Но давайте посмотрим на поражение: наносим ли мы при этом достаточное поражение силам противника? Если мы видим, что эта цифра превышает 1300, 1400, а иногда и более 2000, значит мы делаем все правильно", – продолжил он.

Кузан отметил, что тот факт, что россияне вынуждены использовать в атаках самокаты, багги, гражданский автотранспорт – "не от того, что враг изобрел какую-то особую военную тактику". Это происходит именно потому, что тяжелой бронированной техники у противника или банально нет, или вражеские колонны уничтожаются еще на подступах.

Хотя россияне еще используют тяжелую бронетехнику на Курщине, возможности делать это на других участках фронта у оккупантов нет, добавил эксперт.

"Я думаю, что это главный итог этого года. Соответственно, мы можем делать прогноз, что и в следующие два месяца враг не изменит свою тактику и будет продолжать свои "мясные штурмы". Наша задача – максимально поразить этот потенциал человеческой силы врага", – резюмировал Сергей Кузан.

Война в Украине: важные новости

Потери армии Северной Кореи в Курской области превысили 3 тысячи человек. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, есть риск того, что КНДР отправит в Россию дополнительное количество военных и техники.

Между тем на Харьковщине военные 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе со смежными подразделениями взяли в плен сразу 11 оккупантов. Среди них был и гражданин Беларуси.

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