Силы обороны уже убили и ранили более 3 тыс. северокорейский военных.

Президент Владимир Зеленский провел ставку с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и заслушал его доклад о ситуации в Курской области.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале. "Есть риски направления дополнительного количества солдат и военной техники для российской армии от Северной Кореи, и будут наши ощутимые ответы на это", - написал Зеленский.

Он также добавил, что по предварительным данным количество убитых и раненых северокорейских военных на Курщине может превышать 3 тыс.

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"Важно, чтобы мир понимал, что риск дестабилизации вокруг Корейского полуострова и в соседних регионах и акваториях увеличивается пропорционально росту сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Передача опыта современной войны и распространение военных технологий из России - это глобальная угроза. Для мира цена восстановления стабильности всегда значительно выше, чем цена эффективного давления на тех, кто дестабилизирует ситуацию и разрушает жизнь", - добавил Зеленский.

Кроме того, президент рассказал о работе с Сирией после падения режима Асада. По его словам, сейчас Украина определяется со стратегией и конкретными шагами по этому поводу.

"Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Считаем, что принципиально для безопасности народа Сирии и в целом региона убрать любое российское присутствие из Сирии... Готовы работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы", - отметил Зеленский.

Войска КНДР: последние новости

Накануне о возможности отправки дополнительных сил КНДР на помощь России сообщала и разведка Южной Кореи. Они также отмечают, что Северная Корея может направить в Россию беспилотники.

Между тем журналисты New York Times сообщили, что Северная Корея сама предложила отправить в Россию своих солдат. По информации журналистов, Ким Чен Ын не требовал немедленной оплаты от Путина, а вместо этого рассчитывает на услуги в будущем.

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