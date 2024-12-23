В ходе наступательной операции враг понес потери в количестве 12 единиц бронированной техники и 50 пехотинцев.

Бойцы 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ вместе со смежными подразделениями взяли в плен 11 военных РФ.

Об этом сообщает отделение коммуникации бригады. "Все это произошло за один раз и без единого выстрела, ведь напуганные оккупанты после окружения выбросили оружие и склонили головы перед украинскими военными. Оказалось, что среди этих "11 друзей Оушена" был гражданин Беларуси, которого отправили удобрять украинские земли обманом", - сказано в сообщении.

В видео показан военный РФ, который рассказал, что он из Могилевской области (Беларусь). "Менты меня приняли и давай прессовать, мол, подписывай контракт на войну. Я первый, второй и третий раз отказался. А потом опять напился, а они меня опять взяли, прессовали и я пьяный взял и подписал. А потом, когда протрезвел, то уже было поздно. Я уже был в Воронеже. Меня туда завезли пьяного", - рассказал пленный оккупант.

На видео сказано, что в ходе наступательной операции враг понес потери в количестве 12 единиц бронированной техники и 50 пехотинцев, а 11 - сдались в плен. Отмечается, что с пленными будут проводиться "специализированные работы" с соблюдением всех нормативно-правовых документов, согласно Женевской конвенции и в дальнейшем они будут представлены на обмен.

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Двое бойцов 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ на Торецком направлении взяли в плен пятерых российских штурмовиков.

Как рассказали в бригаде, сначала штурмовики отказывались сдаваться, но несколькими точными бросками гранат пехотинцы им "объяснили", что единственный шанс выжить - плен. В конце концов, сдались пять оккупантов - те, что уцелели под огнем Сил обороны.

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