По словам эксперта, в любом случае человек является более изобретательным.

О первом опыте использования украинскими военными роботизированных наземных систем стало известно из публикации Института изучения войны. В частности речь идет о боевых роботах и беспилотных наземных системах. Об этом рассказал в эфире "Украинского Радио" военный обозреватель Денис Попович.

"Это север Харьковской области. Источником, в том числе, есть и выводы Института исследования войны о первом опыте использования украинскими воинами роботизированных наземных систем. Для того, чтобы было понятно, речь идет, грубо говоря, о боевых роботах, беспилотных наземных системах. Это очень перспективная история", - подчеркнул эксперт.

По его словам, до начала полномасштабной войны на различных выставках демонстрировалось очень много таких наземных боевых роботов различных разработок, как государственных предприятий, так и частных компаний.

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"Некоторые из них были оснащены боевыми модулями, некоторые предназначались для того, чтобы транспортировать раненых. Это направление развивается и является перспективным. В каком смысле? Когда мы говорим, что уступает численностью нашему врагу, потому что РФ будет преобладать нас чисто математически, у них больший мобилизационный потенциал, то нужно искать асимметричные методы ведения боевых действий. На земле это, безусловно, могут быть боевые роботы - беспилотные системы, которые мы доставляем для того, чтобы они воевали вместо пехоты, выполняли определенные функции пехотинцев. И сейчас о первом таком опыте речь и идет", - отметил Попович.

Также он объяснил, почему боевые роботы являются более сложными, чем беспилотные летательные аппараты:

"БпЛА летит по заданному курсу, выполняет заложенные задачи и где-то в какой-то точке он должен уничтожиться и поразить объект, который заложен в его полетное задание. Для наземных систем же сразу включается несколько факторов. Во-первых, это местность, которая может быть разной. Там могут быть воронки, препятствия, фортификации, минирование. Все это нужно учитывать. На местности могут лучше перехватить сигнал, которым руководствуются эти работы".

Кроме того, по словам эксперта, эта машина может вступить в боевое столкновение с пехотой, поэтому необходимо учитывать и вопрос того, что придется либо прятаться от пехоты противника, либо вступать в противодействие.

"Человек же в любом случае будет хитрее и изобретательнее, чем боевые машины. Поэтому есть очень много факторов, которые нужно учитывать, когда мы имеем дело с наземными системами. Если сейчас это все делается (роботизированные системы задействуются на поле боя - ред.), то определенные технические препятствия, особенности уже были учтены и сейчас это можно делать. Поэтому эта история очень перспективная и в будущем в случае усовершенствования она может во многом заменить людей", - подчеркнул Попович.

Также эксперт соглашается с тем мнением, что сейчас робот полностью не может заменить человека. По его словам, в любом случае человек будет более изобретательным.

"Но определенные функции робот может выполнять. Может ли он выйти на участок обстрела для того, чтобы нанести удар по окопу, траншее? Может. Может ли он осуществлять минирование? Может и это сейчас делается. Может он выехать в какую-то точку и эвакуировать человека, если он, конечно, есть в состоянии? Может", - подытожил обозреватель.

Боевые работы в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, боевые роботы THeMIS для Украины эстонского производства будут оснащены спутниковой связью Starlink. Известно, что в целом компания Milrem Robotics передала украинским силам более десятка машин THeMIS.

Также в Минобороны показали, какие роботы "служат" в ВСУ. Среди кодифицированных в этом году беспилотных наземных комплексов есть роботы для эвакуации раненых с поля боя, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.

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