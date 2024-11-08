Китай мог помочь России увеличить производство "шахедов", считает Роман Свитан.

Россияне запускают по Украине десятки, а иногда и до сотни "шахедов" благодаря тому, что им удалось увеличить их производство. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире 24 канала.

"У россиян, скорее всего, открылся новый поставщик на узлы агрегатов. А россияне их штампуют, этот механизм сейчас раскрутился из-за помощи Китая. И поэтому увеличилось количество "шахедов"... И это реальная проблема, по ней надо иначе отрабатывать. Пока там было два-три десятка "шахедов" - можно было работать мобильными группами, ЗРК и авиацией", - сказал Свитан.

По его словам, сейчас Украина делает ошибку, применяя истребители для борьбы против российских "шахедов".

"Это не задача истребителей - гоняться за шахедами. За ними должны гоняться Super Tucano (легкие штурмовики, - УНИАН). Как только начали появляться шахеды, стало понятно, что они приведут к сотням. Производство не такое сложное. Надо было готовиться - состав пилотов, закупать легкие штурмовики. На таких самолетах могут летать пилоты, которые уже ушли на пенсию. У нас состава сотни, а то тысячи пилотов, которые могли бы эти дешевые самолеты использовать против шахедов", - добавил Свитан.

Удары "шахедами": последние новости

Ранее эксперты Defence Express рассказали, что россияне начали активно использовать на своих "шахедах" термобарический боеприпас. По их словам, такие боеприпасы очень опасны в закрытых помещениях. Поэтому сейчас правило "двух стен" для гражданского населения изменилось.

Между тем журналисты Forbes отмечают, что одной из целей российских атак "шахедами" является энергетическая инфраструктура Украины. По мнению журналистов, последствия этих атак могут быть еще более серьезными, чем продвижение России на фронте.

В то же время по мнению авиационного эксперта Валерия Романенко, чтобы уничтожить российский завод по производству "шахедов", Украине будет достаточно нанести точные удары 20 ударными БпЛА. В то же время он добавил, что на этих заводах только происходит сборка дронов, тогда как все компоненты РФ поставляют отдельными комплектами.

Вас также могут заинтересовать новости: