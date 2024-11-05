Российские 'шахеды' могут погрузить Украину в мрачную зиму, - Forbes

Россия в последние месяцы значительно усилила налеты ударных дронов, атакуя как военные, так и энергетические объекты.

Октябрь стал самым тяжелым месяцем для Украины из-за беспрецедентного количества российских дронов дальнего радиуса действия. По сравнению с предыдущими месяцами, когда количество дронов не превышало тысячу, в сентябре их стало 1301, а в октябре - аж 2023. Россия пытается использовать беспилотники, чтобы отключить электроснабжение в Украине и заставить население подчиниться под бременем холодной зимы, пишет Forbes.

Согласно отчету Мониторинговой миссии ООН по правам человека, в прошлом году российские атаки были направлены на энергетические сети, а нынешняя кампания сфокусирована на объектах производства электроэнергии. По состоянию на июнь 73% тепловых энергоблоков страны вышли из строя.

Убытки для Украины в этой ситуации могут быть стратегически более весомыми, чем медленное наземное наступление России, которое сопровождается значительными потерями, но не дает решающих результатов. Как пишет Washington Post, разрушение энергетической инфраструктуры может привести к "20 или более часов темноты в сутки в условиях холодной зимы", что может заставить Украину вступить в переговоры на невыгодных условиях.

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Защита неба

Украина не имеет в достаточном количестве таких средств обороны, как ракеты Patriot, но находит другие методы для борьбы с дронами. "Шахеды", которые обычно движутся медленно, становятся легкой мишенью для вертолетов, способных уничтожать их пушечным огнем. Один из вертолетов даже имел отметки о сбитии шести "Шахедов".

Электронная борьба также играет важную роль. По данным ShahedTracker, в октябре было сбито 1185 "Шахедов" с помощью обычного оружия, тогда как 738 - средствами радиоэлектронной борьбы. Это важно, поскольку применение радиоэлектронных средств почти бесплатное и неисчерпаемое, в отличие от дорогих ракет и боеприпасов.

Украинская система спуфинга "Покрова", вероятно, также проявила свою эффективность, ведь 29 дронов вернулись обратно в Россию, сбившись с курса.

Поиск новых способов борьбы

Россия продолжает модернизировать дроны, чтобы сделать их более эффективными. В сентябре был обнаружен дрон со спутниковой связью Starlink для повышения устойчивости связи, что обеспечивает точные атаки.

Среди российских дронов появились и меньшие модели, имеющие меньшие боеголовки, которые служат приманками для отвлечения украинской обороны. В августе заметили несколько типов таких дронов, в частности Italmas, Gerbera, а также китайские дроны Garpiya-3.

Увеличение производства перехватчиков

Поскольку западная помощь ограничена, Украина сосредоточилась на развитии собственной индустрии беспилотников, которая начала производить дроны-перехватчики. Дроны типа Shahed Killer, такие как квадрокоптер Sting, уже успешно сбивают российские разведывательные дроны. Представитель разработчиков Wild Hornets пояснил: "Мы уже разработали такие дроны, и сейчас они проходят боевые испытания".

Еще одна украинская компания, Tenebris, работает над дронами-перехватчиками Bagnet и Bullet, способными развивать скорость более 150 миль в час.

Такие высокоскоростные дроны будут интегрированы в систему ПВО Украины, что позволит сбивать цели на большем расстоянии, чем это могут сделать самоходные пушки.

Эта технологическая гонка вооружений становится ключевым фактором. Остается вопрос, удастся ли вовремя разработать и запустить в эксплуатацию перехватчики, способные противостоять массовой атаке дронов и спасти Украину от зимнего энергетического кризиса.

Вражеские атаки дронов

По данным Генштаба ВСУ в октябре оккупанты применили по гражданским и военным объектам Украины 2 тыс. 23 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники неустановленного типа.

Из них 1 тыс. 185 были уничтожены/подавлены украинскими защитниками, 738 единиц были локально потеряны, а еще 29 БПЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины.

По данным Генштаба, всего с начала этого года россияне запустили по территории Украины 6987 ударных БПЛА. Преимущественно вражеские дроны били по гражданской и критической инфраструктуре Украины.

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