Новые "Шахеды" используют термобарический боеприпас, который является очень опасным в закрытом помещении.

Украинцы должны взять во внимание еще одно правило во время воздушных тревог, особенно во время применения Россией Shahed-136. Помимо того, чтобы укрываться за двумя стенами, что может спасти от осколочно-фугасного боеприпаса, необходимо начать уже сейчас закрывать межкомнатные двери — если нет возможности спуститься в укрытие, заявляют эксперты.

Это необходимо из-за массового использования Россией новой, термобарической боевой части в дронах "Шахед", огненное облако (с температурой 2400-2600°C) от которого, в момент взрыва, заполняет всю квартиру полностью, пишет Defense Express. Правило с закрытием межкомнатных дверей позволит создать "условное разделение помещений" и, таким образом, уменьшить распространение термобарической смеси по жилому помещению.

Термобарическая боевая часть имеет индекс ТБ БЧ-50. СМИ пишет, что о ее существовании знали еще с апреля 2024 года, однако только сейчас Россия начала использовать ее против мирного населения Украины.

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Термобарические боеприпасы - что известно

То, что сейчас используется в "Шахедах", является современным образцом с однотактным действием, говорится в материале. Тогда как раньше термобарические боеприпасы имели двухтактное действие, сначала распыляя взрывоопасное вещество, а потом взрывая его. В итоге это огненное облако "растекается", поражая органы слуха, легкие и нанося другие повреждения.

Другие новости об атаках России по Украине с помощью "Шахедов"

Ранее УНИАН сообщал, что из-за атаки беспилотников частично обесточены Житомирская и Ривненская области.

Кроме того, во время атаки "Шахедов" на Киев, обломки упали в 6 районах, есть пострадавшие. Вражеские дроны продолжают летать очень низко как по отдельности, так и небольшими группами.

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