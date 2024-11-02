Враг запускает по Украине дроны в три волны и именно в первой больше всего фальшивых целей.

Количество запущенных оккупантами БПЛА растет и теперь они могут использовать до 70 беспилотников в сутки и среди них есть много фальшивых целей.

Об этом сказал авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телемарафона. По его словам, если в начале года речь шла о запуске нескольких десятков БПЛА, то теперь - до 70. "Среди них много фальшивых целей, которые создают проблемы для систем ПВО, пытаясь запутать их работу", - отметил авиаэксперт.

Долинце рассказал, что враг запускает "шахеды" в три волны - в первой есть наибольшее количество так называемых фальшивых целей, во второй - 50 на 50, а в третьей волне наибольшее количество боевых дронов.

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Эксперт отметил, что стоит вопрос автоматизации работы по выявлению целей, потому что сейчас многие мероприятия проводятся в ручном режиме, то есть все зависит от оператора. По его словам, лишь небольшое количество систем, в частности, "Гепард" способны работать в автоматическом или полуавтоматическом режимах.

Комментируя подписание меморандума о совместном производстве ракет для сбивания российских БПЛА бельгийской компанией THALES и Украиной, Долинце напомнил, что ранее THALES анонсировала увеличение выпуска ракет до 5 тыс. единиц в год. По его словам, это соизмеримо с тем количеством "шахедов", которые производит РФ. Он отметил, что эффективная дальность этих боеприпасов составляет до 6-7 км и это как раз та дальность, которая необходима для выявления, уничтожения "шахедов" и так называемых обманок "Гербер" без боекомплекта.

Выпуск ракет для Украины

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал о подписании THALES Belgium с украинской компанией меморандума о производстве ракет для противодействия вражеским дронам.

Также он сообщил, что в Украине ожидают, что в дальнейшем это сотрудничество расширится до передачи технологий и комплектующих к этим ракетам.

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