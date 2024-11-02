Сообщается, что ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но пока не удается.

Российские войска активно усилили давление на город Курахово Донецкой области с новых направлений, это ставит под угрозу логистику, сообщает моииторинговый проект DeepState.

Отмечается, что армия РФ задействовала огромное количество ресурсов на нескольких участках фронта возле города Курахово.

"В частности, м*сковиты активно штурмуют восточную часть Курахового через Максимилиановку, забегая на восточные окраины города. Параллельно с этим не прекращаются попытки прорваться в районе Островского. Одновременно активное внимание к*цапы уделяют попыткам выйти на дирекцию населенных пунктов Ильинка-Берестки, чтобы взять под контроль северную часть города", - говорится в сообщении.

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Также указывается, что после прорыва обороны в районе Золотой Нивы и Угледара, россияне активно движутся через Шахтерское, Новоукраинку и Богоявленку, доходя до отрезка Ясна Поляна-Максимовка-Трудово.

"Ситуацию пытаются стабилизировать всеми возможными силами, но пока это не удается. Если к*цапы будут продолжать успехи в продвижениях, сохраняя имеющиеся темпы, то выход на трассу Н15 Запорожье-Донецк не за горами, что и даст возможность перекрыть важнейший и основной логистический путь в город", - констатировали в DeepState.

Бои за Курахово - актуальное

Напомним, представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады сообщал, что ситуация в районе города Курахово остается сложной:

"Таврические десантники будто открыли какой-то портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово".

Он добавил, что россияне туда продолжают заходить целыми колоннами.

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