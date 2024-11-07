За сутки наши воины обезвредили 30 танков и бронемашин, 24 артиллерийские системы, более 40 БпЛА, 78 автомобилей и 8 единиц спецтехники оккупантов.

Общие боевые потери противника в личном составе за время полномасштабной войны составили около 704 тыс. 300 человек, в том числе 1 тыс. 400 - ликвидированы за прошедшие сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Также за время полномасштабного вторжения наши защитники обезвредили или уничтожили:

вражеских танков - 9 224 (+10 за минувшие сутки) единиц,

боевых бронированных машин - 18 612 (+20),

артиллерийских систем - 20 194 (+24),

РСЗО - 1 245 (+0),

средств ПВО - 996 (+0),

самолетов - 369 (+0),

вертолетов - 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня - 18 408 (+42) единиц,

корабли /катера - 28 (+0),

подводные лодки - 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн - 28 411 (+78) единиц,

специальной техники - 3 596 (+8).

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, ночью враг начал массированную дроновую атаку по Украине. Большое количество беспилотников было направлено на столицу. В городе в течение всей ночи активно работала противовоздушная оборона, обломки сбитых российских "шахедов" обнаружены в 6 районах. Известно, что в Киеве в результате этой атаки повреждены дома в пяти районах.

Видео дня

В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что Силам обороны придется отступать из Курахово, что в Донецкой области. По его словам, следующей целью армии РФ после захвата Курахово станет Покровск.

Вас также могут заинтересовать новости: