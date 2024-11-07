Общие боевые потери противника в личном составе за время полномасштабной войны составили около 704 тыс. 300 человек, в том числе 1 тыс. 400 - ликвидированы за прошедшие сутки. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Также за время полномасштабного вторжения наши защитники обезвредили или уничтожили:
- вражеских танков - 9 224 (+10 за минувшие сутки) единиц,
- боевых бронированных машин - 18 612 (+20),
- артиллерийских систем - 20 194 (+24),
- РСЗО - 1 245 (+0),
- средств ПВО - 996 (+0),
- самолетов - 369 (+0),
- вертолетов - 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 18 408 (+42) единиц,
- корабли /катера - 28 (+0),
- подводные лодки - 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 28 411 (+78) единиц,
- специальной техники - 3 596 (+8).
Война в Украине - последние новости
Как сообщал УНИАН, ночью враг начал массированную дроновую атаку по Украине. Большое количество беспилотников было направлено на столицу. В городе в течение всей ночи активно работала противовоздушная оборона, обломки сбитых российских "шахедов" обнаружены в 6 районах. Известно, что в Киеве в результате этой атаки повреждены дома в пяти районах.
В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что Силам обороны придется отступать из Курахово, что в Донецкой области. По его словам, следующей целью армии РФ после захвата Курахово станет Покровск.