Один из оккупантов жалуется другому, что возле них сидит снайпер, который за сегодня уже ликвидировал четырех россиян.

Российские оккупанты боятся украинских военных и чувствуют себя в опасности даже в тех населенных пунктах, которые им удалось временно оккупировать.

Об этом говорится в аудиоперехвате разговора двух оккупантов, который опубликовала СБУ.

"Устали мы здесь! У нас снайпер сидит... ну его нафиг, пид*ас е*нутый! Четыре человека снял сегодня", - рассказал российский захватчик своему сослуживцу, который тоже воюет в Украине.

В ходе разговора он жалуется на свое командование, которое постоянно отправляет их вперед, а сам – боится оставаться даже в "тылу".

Его товарищ не удивляется этому и откровенно признает силу украинских военных. "Они .... 8 лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь", - пришел к выводу второй оккупант.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля СБУ обнародовала аудиоперехват в котором оккупант по телефону похвастался, что его наградили медалью после того, как он с сослуживцами хладнокровно расстрелял 25 мирных украинцев: "здесь у нас было 25 гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – признается первый. Другой оккупант восхваляется своими планами изнасиловать украинку, и называет это "свиданием на двоих".

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