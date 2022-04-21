Захватчикам недолго осталось радостно щеголять своими зверствами. За каждое преступление придется отвечать.

Руководство страны-агрессора всячески поощряют зверства своих военных в Украине. За убийства и изнасилования гражданских им причитаются медали.

Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов Службой безопасности Украины.

Рашист по телефону похвастался, что его наградили медалью после того, как он со своими собратьями хладнокровно расстрелял 25 мирных украинцев: "Здесь у нас было двадцать пять гражданских, они выезжали автобусом. Убили", – признается первый.

Другой оккупант восхваляется своими планами изнасиловать украинку, и называет это "свиданием на двоих".

"Укроп отказался. Она у нас тут сидит. Привязанная", – смеясь добавил рашист.

Россияне массово отказываются воевать в Украине

Понимая, что здесь у них есть только два пути – либо 200-ым, либо 300-ым – в армии РФ продолжается волна отказов от участия в войне против Украины.

При этом с военнослужащими, отказавшимися ехать в Украину, "работают" заместители командиров подразделений по военно-политической работе и сотрудники ФСБ. В случае повторного отказа – угрожают расправами над родственниками.

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