По словам военного, "орков все же еще на несколько лет такой войны хватит".

Человеческий ресурс российских оккупантов может закончиться, но не скоро, а вот вооружений у россиян уже не хватает. Такое мнение в интервью Укринформу высказал ветеран АТО, бывший штурмовик батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

По его словам, в начале войны украинские военные ошибались, считая, что необходимо уничтожать максимальное количество личного состава врага.

"А получилось - 100, 200, 300, 300, 400, 500 тысяч - им по барабану - не заканчиваются. И главное - обществу ихнему это оказалось реально пофиг. Они же не масквичей из офиса набирают, понимаете? А мы о России судили именно по Москве и Питеру. А оказалось, страшное черное замкадье, за московской кольцевой дорогой, оно совершенно другое. Оно другое и по качеству жизни, и, соответственно, по ее ценности", - отметил Дикий. Видео дня

При этом он прогнозирует, что российская армия уже прошла пик своего могущества.

"Нам будет достаточно того, что "железо" закончится раньше. Орков все же еще на несколько лет такой войны хватит. А вот железа у них уже не на несколько лет. ... То есть реально у них есть еще запас мяса. А вот когда мясо останется без "железа" - все, оно беззащитно", - говорит эксперт.

Он также вспомнил слова одного из украинских спецназовцев, который недавно сказал ему: "Это впервые за все это время мне орков стало даже немного жаль".

"Говорит, они все совсем "зеленые", сразу с "учебки", для большинства это первый бой - и он же последний. И главное, что это касается даже лейтенантов, офицеров. Соотношение потерь - один к восьми, и то это в основном за счет того, что в первые дни наши пограничники понесли серьезные потери, потому что их застали врасплох. А в ГУРовских подразделениях потери вообще минимальны. Вот он и объясняет, что спецназовцам воевать с таким противником просто неудобно, они же на бои с профессионалами ориентированы", - рассказал Дикий.

Эксперт подчеркнул, что мобилизационный ресурс у россиян большой, "но количество не заменяет качество".

"Их армия очевидно деградирует. Это уже не просто то, что мы называем "пушечным мясом", потому что мясо ведь тоже бывает разных сортов. ... Также их слабое место - это противовоздушная оборона. Всего ПВО РФ хватило на Москву, на линию фронта, которая действительно насыщена очень густо, и на полуостров Крым. Кстати, с Крымом интересно на самом деле. Крым превратился в новую Чернобаевку для их ПВО. Оно туда приезжает умирать", - резюмировал Дикий.

Ситуация на фронте - последние новости

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона рассказал, на сколько россиянам хватит собственных артсистем и танков. По его словам, у России собственных артиллерийских систем хватит еще надолго, другой вопрос - танки и определенные самолеты, которые враг регулярно теряет на фронте.

Как сказал эксперт, "там осталось максимум полгода компенсации и с очень сомнительной ремонтной пригодностью".

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