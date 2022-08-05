Россия постепенно уничтожает колонизированное ею в 19-20 вв. население.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов рассказал, откуда Российская Федерация мобилизует технику и боеприпасы для войны против Украины.

Об этом Данилов сообщил в микроблоге Twitter.

"Чтобы вести с нами сегодня борьбу, враг вынужден мобилизовать технику, боеприпасы с Дальнего Востока, Урала, других территорий. Они пошли ва-банк, и не могут, как они считают, проиграть эту войну", - заявил Данилов.

По его словам, "РФ постепенно уничтожает колонизированное в 19-20 вв. население, – на фронте не так много россиян, в основном это другие нации, у которых они забрали язык, историю, традиции и считают их якобы русскими".

Как отметил Данилов, работает Ставка Верховного Главнокомандующего, все вопросы сектора безопасности и обороны – под пристальным контролем президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, РФ разворачивает уже не первую кампанию по дискредитации наших Сил обороны и высшего военно-политического руководства.

В частности, секретарь СНБО отметил, что попытка РФ откреститься от военного преступления в Оленовке подобна тому, что "они годами врали про малазийский Боинг, который они сбили в 2014-м".

"Жизнь человека и международные обязательства для них – пустой звук", - подчеркнул он.

Он отметил, что Украине "никто ничего не должен, но мы сегодня защищаем не только себя и Европу, но и весь цивилизованный мир от варварства". "Дипломатия должна быть подкреплена успехами на фронте – тогда настоящим дипломатам будет гораздо эффективнее общаться по многим вопросам", - добавил он.

"В последнее время уничтожение врага нашими Силами обороны стало более эффективным благодаря помощи наших партнеров, количество и качество оружия стало совсем другим, главное – чтобы помощь не останавливалась", - отметил секретарь СНБО.

Как сообщал УНИАН, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Кремль проводит две формы скрытой мобилизации. В частности, в обоих случаях мобилизация проводится среди заключенных и среди разных народов в отдаленных федеральных землях РФ.