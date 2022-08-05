Оккупанты пытаются компенсировать жесткие потери своей армии в Украине, говорят в ОП.

Российские захватчики сосредоточились на двух способах восполнения катастрофических потерь среди личного состава.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Сейчас Москва пытается любыми способами избежать широкого призыва этнических русских.

"В условиях жестких потерь ru-армии Кремль прибегает к двум формам скрытой мобилизации: рекрутинг заключенных за тяжкие преступления (ПГК) и создание нацбатальонов в колониях империи (Марий Эл, Татарстан и др). Москва продолжает делать все, чтобы избежать широкого призыва этнических русских", - заявил Подоляк.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация продолжает скрытую мобилизацию с целью пополнить армию новыми оккупантами. При этом предпочтение отдают жителям национальных республик.

По данным журналиста Романа Цимбалюка, Россия набирает в элитную бригаду спецназначения заключенных, отбывавших наказание за тяжелые преступления.

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