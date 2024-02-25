В частности, надо значительные объемы дальнобойного оружия, сказал разведчик.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что может переломить ситуацию с определенной стагнацией на фронте. Как передает корреспондент УНИАН, свое мнение по этому поводу он высказал журналистам.

Буданов сказал, что от Запада нужно оружие: "Чем быстрее, тем лучше".

По его словам, прежде всего Силам обороны Украины нужно дальнобойное оружие:

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"Потому что противник умело подстраивается под изменение тактики и под те системы, которые уже используются. И так, как было в 2022 году, уже не получится. Поэтому, нужно реальное дальнобойное оружие и не одно-два, условно говоря, а значительные объемы. Это позволит переломить ситуацию, которая сложилась сейчас с определенной стагнацией", - сказал Буданов.

Также у него спросили, чувствует ли он политический эффект на руководство России ударов по российскому тылу.

"Мы видим очень многое. Уже не такие они уверенные в себе. Вы же должны помнить, что последний раз, давайте прямо скажем, удары по Москве наносились в 1943 году. Это немножко давненько", - сказал Буданов.

ATACMS для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, по данным телеканала NBC News со ссылкой на двух американских чиновников, администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы предоставить Украине новые мощные баллистические ракеты большой дальности, которые позволят Украине нанести удар дальше контролируемого Россией Крымского полуострова.

В частности, по словам двух американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования Украины, США могут включить системы ATACMS дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи.

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