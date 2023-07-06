Военный отметил, что детали относительно Клещиевки будут сообщены через некоторое время.

В районе Клещиевки на Бахмутском направлении идут мощные бои. Об этом сообщил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона новостей.

"Там идут мощные бои, деталей мы пока не можем раскрывать. Но судя по тому, как во вражеских пабликах идет нагнетание паники, думаю, что для них будет очень символичным название Клещиевка", - намекнул Череватый.

Военный отметил, что детали относительно Клещиевки будут сообщены через некоторое время.

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Ситуация на Бахмутском направлении

Некоторое время украинские военные продвигаются на всех флангах возле Бахмута и вытесняют российских оккупантов.

Сегодня аналитики Института по изучению войны отметили, что ВСУ освободили важную высоту возле Клещиевки в 7 км северо-западнее Бахмута, но не освободили сам населенный пункт. Однако, сам поселок не так стратегически важен, как высоты вокруг него. В отчете приводятся данные о том, что районе Клещиевки воюют части российской 72-й мотострелковой бригады (3-й армейский корпус) и отряды "Штурм-Z".

Также эксперты отметили, что ВСУ провели успешные наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись в нескольких направлениях.

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