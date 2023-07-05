Силы обороны Украины закрепляются на новых рубежах на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а также возле Бахмута.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили атаки российских захватчиков на пяти направлениях и закрепляются на новых позициях, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

"Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло около 30 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Также сказано, что на Купянском направлении противник не оставляет попыток наступать в районе Новоселовского Луганской области. Украинские воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага.

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Кроме того, на Лиманском направлении противник, в ходе ведения наступательных действий, пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Новоегоровки Луганской области, но успеха не имел.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах южнее Берховки и Богдановки Донецкой области. Вместе с тем, ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Как добавили в Генштабе, на Авдеевском направлении Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Авдеевка.

Вместе с тем, на Марьинском направлении украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка.

На шахтерском направлении противник нанес авиационные удары в районах Золотой Нивы и Макаровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка и Пречистовка Донецкой области.

В то же время, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое артиллерийское поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, на северных подступах к Бахмуту отражен ряд территорий и уничтожено значительное количество оккупантов.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов рассказал, что с начала наступательной операции Силы обороны Украины освободили девять населенных пунктов, вернув под контроль около 160 кв. км украинской земли.