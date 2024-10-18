Захватчикам удалось продвинуться в сторону города Курахово, поделились аналитики.

Российские оккупанты продвинулись в городе Часов Яр (Донецкая область) и в сторону города Курахово.

Продвижение врага, по сведениям аналитиков DeepState, зафиксировано в селе Максимильяновка, от которого до Курахово менее 10 километров.

"Враг продвинулся в Часовом Яру, Максимильяновке и возле Цукурино", - говорится в сообщении.

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Журналисты отметили, что поселок Цукурино находится возле города Горняк и населенных пунктов Кураховка и Александрополь:

На карте DeepState видно, что на Кураховку, Александрополь и Горняк россияне движутся с нескольких направлений.

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Россияне уже длительное время пытаются двигаться вперед на Донбассе и ценой огромных потерь в живой силе и технике смогли захватить ряд населенных пунктов. Общие потери РФ на 17 октября 2024 года колоссальные - ликвидировано уже примерно 674 тысяч 270 оккупантов, а поражено, в частности, 9 тыс. 14 танков противника.

Аналитики DeepState сообщили, что россияне активно продолжают штурмовые действия в направлении Курахово и 17 числа захватчики целый день давили на Максимильяновку.

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