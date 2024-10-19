Россияне продолжают активно применять тактику "мотоциклистов", используя мотоциклы, багги и квадроциклы для подвоза своих групп на штурмы для ведения боев в траншеях.

На Угледарском направлении российские оккупанты пытаются постоянно менять и комбинировать классическую схему атак "техника-мясные штурмы". Враг совершенствует тактику штурмов мотоциклетными и малыми пехотными группами, которые более опасны мобильностью, подготовленностью, осведомленностью в местности и четким придерживанием инструкций.

В эфире телемарафона майор, заместитель командира батальона Денис Реготюк рассказал, что потеря Угледара не создала сильной проблемной ситуации для их участка, поскольку это больше касается подразделений справа, где россияне давят фронт.

"Основная цель по состоянию на сегодня у врага - это Курахово, которое обходят с разных сторон, где могут там и давят. В целом, я так понимаю, что после Угледара они будут идти дальше, дальше ломать фланги в сторону Запорожской области. Большой риск для Великой Новоселки. Если продавятся фланги, то для нас это тоже создает большие проблемы. Но, пока стоим, смежные подразделения так же - стоят. Поэтому, пока сильных рисков для окружений нет", - акцентировал он.

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Военный рассказал, что вблизи Угледара враг ежедневно пытается совершенствовать свою тактику и постоянно ее меняет. Реготюк отметил:

"То что мы видим постоянно "мясные" штурмы большими группировками и техникой для нас это не новость. Но противник так же комбинирует свою тактику. Начинает свои штурмы с помощью дронов, FPV, проводит разведку. Постоянную опасность несут так называемые "мотоциклисты", которые прорывают нашу полосу фронта, зарываются. Потом полдня, а иногда 3-4 дня, мы пытаемся выбить и уничтожить противника. Так же большую опасность создают малые группы противника".

С большой группировкой противника меньше сложностей для уничтожения, чем с малыми пехотными группами.

"Малые группы - это очень опасно от того, что они хорошо проинструктированы, подготовлены, осведомлены в местности. Они знают четко свою задачу, просачиваются, штурмуют и это очень большая опасность. Когда идет большое количество пехоты, то они спешиваются из техники, они дезорганизованы - не знают куда бежать, их немножко легче уничтожать. А если группа идет подготовленная, то с ней труднее", - пояснил он.

Также россияне продолжают активно применять тактику "мотоциклистов", используя мотоциклы, багги и квадроциклы для подвоза своих групп на штурмы для ведения боев в траншеях.

"Быстро подвозят группу, забрасывают в траншеи и начинается уже стрелковый бой в самой траншее. Их труднее уничтожить артиллерией, потому что большая мобильность и скорость этих мотоциклистов. С помощью FPV их также сложно поймать. Так же они используют их для подвоза боеприпасов и еды на свои позиции. Очень интенсивно и во многих количествах", - подчеркнул Реготюк.

Он добавил, что украинские защитники отработали методы борьбы и на позициях удачно отрабатывают по быстродвижущимся вражеским целям стрелковым оружием, "наповал убивая сразу двух" мотоциклистов.

По словам военного, уже около полугода на их участке на Угледарском направлении против них неизменно стоит то же подразделение войск РФ - это 57-я отдельная мотострелковая бригада, которую для поддержания темпа наступления россияне постоянно пополняют личным составом и техникой. Реготюк отметил:

"У нас постоянно идут данные от разведки, что прибывает новый личный состав. Пополнение происходит постоянно личным составом и техникой для того, чтобы они продолжали темп наступления. Но у них пока ничего не получается из того, что их высшее руководство ставит им за цель".

Он добавил, что среди новой техники у противника наблюдается в очень большом количестве БМП-3 для подвоза пехоты. Кроме того, в небольшом количестве во время штурмов встречаются БМПТ "Терминатор" - бронированная машина поддержки танков.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как писал УНИАН, по информации проекта DeepState российские оккупанты продвинулись в городе Часов Яр Донецкой области и в сторону города Курахово. По сведениям аналитиков DeepState, продвижение врага зафиксировано в селе Максимильяновка, от которого до Курахово менее 10 километров.

В начале октября украинским силам обороны пришлось отойти из Угледара в Донецкой области, который обороняли с самого начала полномасштабного вторжения.

Бойцы из 72-й отдельной механизированной бригады, которая обороняла город, рассказывали изданию Kyiv Post, что среди причин, которые привели к потере Угледара было изменение тактики врага. Российское командование мало заботилось о жизни своих пехотинцев, бросало их в смертельные атаки и пыталось задавить украинских защитников количеством живого ресурса.

По мнению экс-командира взвода батальона "Айдар" Евгения Дикого, после оккупации Угледара, теоретически россияне могли бы развивать наступление в направлении Днепра и Запорожья. Однако, отмечал ветеран, у врага нет сил для подобных действий.

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