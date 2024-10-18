Оккупанты существенно приблизились к позициям украинских военных.

Российские военные предпринимают активные попытки захватить город Часов Яр в Донецкой области. Украинские военные поделились, какую тактику используют оккупанты, передает The Wall Street Journal.

Кадровый военный Ростислав Касьяненко из 21-го отдельного мотопехотного батальона рассказал, что в течение шести месяцев его рота и другие подразделения ВСУ не давали российским войскам продвигаться в буферную зону, чтобы достичь Часового Яра. Он отметил, что оккупанты всеми силами пытаются продвинуться в Донецкой области.

Российским войскам удалось прорваться вперед, начав наступление сразу по двум направлениям. Если продвижение врага не будет отбито, он имеет большие шансы захватить город, говорится в материале The Wall Street Journal.

Видео дня

Касьяненко подчеркнул, что россияне несут огромные потери, пытаясь захватить город. Тем не менее на поле боя погибает и немало украинских солдат. Военный сказал:

"Достаточно допустить одну ошибку, и Часов Яр может пасть в считанные дни".

При обороне города погибли 30 военных из роты Касьяненко и около 70 солдат из других подразделений. Выжившим украинским военным приходится забирать оружие россиян из-за дефицита вооружения.

По словам Касьяненко, российские войска перебираются по тросам, натянутым через канал, а затем небольшими группами проникают в буферную зону.

Во время одного из штурмов россиян группа из 10 оккупантов пересекла канал и перегруппировалась в более мелкие подразделения, после чего бросилась через буферную зону. Украинской пехоте удалось убить восемь вражеских солдат, а еще двое получили тяжелые ранения.

Касьяненко подчеркнул, что оккупанты существенно приблизились к украинским солдатам. Главная проблема заключается в том, что враг закрепился в буферной зоне, которую затем могут усилить другими солдатами, отмечает военный ВСУ.

Украинские солдаты поделились, что российские войска часто используют ударные беспилотники для обстрела пунктов въезда в Часов Яр. Из-за этого затрудняется пополнение запасов и подкрепление.

Украинским военным приходится удерживать буферную зону Часова Яра сменами по пять-семь дней. Они размещаются в подвалах разрушенных зданий.

Особенно военные ВСУ опасаются российских планерных бомб, которые можно запускать с большого расстояния. Касьяненко сказал:

"Если планерная бомба упадет рядом, это прощание, и ваша душа отправится к Богу".

Касьяненко подчеркнул, что россияне часто используют для атак украинских позиций и дорогостоящую технику, которую враг применял и при захвате Бахмута. По его словам, российские военные атакуют позиции ВСУ до пяти раз в день.

Многие из российских военных, которые продвигаются к Часовому Яру - это осужденные, набранные из тюрем под обещание обрести свободу. Один из пленных солдат врага рассказал, что его лишили свободы за кражу несколько лет назад, а после прибытия на полигон в июле у него отобрали документы и телефон. В сентябре он дезертировал из своего подразделения из-за низкого морального духа.

Младший сержант из роты Касьяненко, Станислав Маковий, поделился, как он оставался в ловушке по линии фронта с небольшим количеством провизии и под обстрелом танков и беспилотников врага в течение 11 дней. Он рассказал, что каждый вечер наблюдал через очки ночного видения за тем, как сова и кошка игнорируют обстрелы и охотятся за мышами на соседнем поле. Солдат сказал:

"Самое трудное - оставаться человеком".

Российско-украинская война: последние новости

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали около 1530 российских военных. Потери РФ с начала полномасштабной войны составляют уже 675 800 человек

Также россияне активно проводят штурмы в направлении города Курахово в Донецкой области. Враг бросил в механизированный штурм соседней Максимильяновки более 30 единиц техники.

Вас также могут заинтересовать новости: