После первой атаки понадобилось несколько дней, чтобы потушить пожар.

В результате атак Сил обороны Украины на нефтебазу в российском Энгельсе (Саратовская область) были уничтожены четыре резервуара с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщает разведка Великобритании. Отмечается, что еще 10 резервуаров на нефтебазе "Кристалл", которая расположена всего в 8 километрах от аэродрома "Энгельс-2", были повреждены.

В разведке напомнили, что Силы обороны атаковали этот объект 8 января. На тушение пожара ушло несколько дней.

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Второй удар по нефтебазе был нанесен 14 января. Эта атака привела к повторному возгоранию и повреждению инфраструктуры пораженного объекта.

"Повторяющиеся удары свидетельствуют об увеличении возможностей Украины атаковать российскую инфраструктуру", – говорится в сообщении.

Удары по России: это стоит знать

Ночью 29 января на территории РФ в очередной раз раздавались взрывы. Служба безопасности Украины и Силы специальных операций провели спецоперацию по поражению НПС "Андреаполь", которая является важной составляющей Балтийской трубопроводной системы-2.

Как отметили источники УНИАН в спецслужбе, в результате этой операции была повреждена фильтрационная насосная площадка станции, цистерны с присадками. Также произошел разлив нефтепродуктов и возник пожар.

Также этой ночью был поражен 3-й ракетный арсенал Минобороны РФ в Тверской области. Местные жители насчитали более 20 взрывов.

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