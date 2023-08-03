Всего были зафиксированы пуски 15 "шахедов" из Брянской области РФ.

Ночью 3 августа российские оккупанты атаковали территорию Украины с северного направления - Брянская область РФ ударными БпЛА Shahed-136/131.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил ВСУ. "Всего зафиксированы пуски 15 "шахедов". Силами и средствами Воздушных сил во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны все вражеские БпЛА уничтожены", - сообщили в воздушных силах.

Там добавили, что, за минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил нанесла до 25 ударов по объектам, районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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"Также за сутки 2 августа противовоздушной обороной уничтожено семь разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - отмечается в сообщении.

Ночная атака на Украину

Ночью 3 августа в ряде областей объявлялась воздушная тревога. Тогда в воздушных силах уточнили, что есть угроза атаки дронов в Киевской, Сумской, Полтавской, Черниговской и Черкасской областях.

Позже в КГВА сообщили, что силами и средствами ПВО на подлете к Киеву было обнаружено и уничтожено почти полтора десятка воздушных целей. На этот раз, по данным властей, обошлось без жертв, пострадавших и разрушений.

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