Десантные войска Украины продолжают выполнять свою работу.

Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой.

Видео солдаты выложили на своей официальной странице на Facebook. В ролике показывается, что среди поля стояла боевая машина российских интервентов. Возле нее находилось как минимум несколько противников – точное количество не удается определить из-за качества опубликованных кадров.

Спустя несколько секунд на видео демонстрируется, как Сичеславская бригада метким ракетным ударом уничтожила технику. Прицельный залп также устранил врагов, которые оказались в эпицентре взрыва.

Напомним, сегодня Вооруженные силы Украины добились ощутимых успехов в Харьковской области. Они освободили несколько населенных пунктов в направлении Малой Рогани.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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