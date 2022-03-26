Воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады показали, как уничтожают оккупантов вместе с техникой.
Видео солдаты выложили на своей официальной странице на Facebook. В ролике показывается, что среди поля стояла боевая машина российских интервентов. Возле нее находилось как минимум несколько противников – точное количество не удается определить из-за качества опубликованных кадров.
Спустя несколько секунд на видео демонстрируется, как Сичеславская бригада метким ракетным ударом уничтожила технику. Прицельный залп также устранил врагов, которые оказались в эпицентре взрыва.
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