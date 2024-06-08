Россияне сами облегчают для ВСУ задачу по уничтожению российской бронетехники.

Российская армия теряет много танков из-за маленькой ошибки, которую допускают водители бронемашин. На нее указал аналитик немецкого издания BILD Юлиан Рёпке.

Эксперт обратил внимание на очередную запись уничтожения российского "танка-черепахи" на фронте в Украине. Изначально бронемашина подорвалась на мине, но не была разрушена полностью, а лишь утратила подвижность. Экипаж и десант смогли благополучно покинуть танк.

Как отмечает Рёпке, даже обездвиженный танк-черепаху уничтожить очень сложно. Однако сами россияне облегчают для ВСУ эту задачу. Аналитик отметил, что механик-водитель, покидая танк, оставил открытым смотровой люк в лобовой части машины. Именно туда и залетел небольшой украинский дрон-камикадзе, вызвав мощный взрыв непосредственно внутри танка. Если бы крышку люка закрыли, уничтожить танк было бы гораздо сложнее.

По словам Рёпке, эта запись не единичная, и россияне теряют технику по такому сценарию практически ежедневно. В результате жертвами открытых люков стали уже сотни танков, БТР и БМП. Эксперт BILD предполагает, что виной всему паника российских танкистов, которые забывают о необходимости закрыть люк, когда покидают поврежденную на минах технику.

Танки-черепахи на фронте в Украине

Как писал УНИАН, с апреля россияне начали применять на фронте так называемые "танки-черепахи" – обычные танки, дополнительно защищенные от FPV-дронов наваренным "панцирем". Под этим панцирем размещается десант и часто системы РЭБ.

В теории такая защита должна спасать от легких беспилотников-камикадзе, позволяя танку подвести штурмовую группу поближе к украинским окопам. Однако такие танки уязвимы для обычной артиллерии и противотанковых ракетных комплексов, что делает их бессмысленными, если у противника есть другое оружие помимо дронов.

Аналитики говорят, что в целом россияне скоро откажутся от танков-черепах ввиду их непрактичности и низкой эффективности.

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