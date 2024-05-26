По словам Маркуса Рейснера, нерешительность Запада стоит "человеческих жизней ежедневно".

Нерешительность Запада относительно помощи Украине в ее противостоянии российским оккупантам стоит "человеческих жизней ежедневно". Об этом в комментарии Neue Osnabrücker Zeitung сказал военный эксперт, полковник Маркус Рейснер.

По его словам, если Украина хочет иметь шанс в войне с Россией, Запад должен предоставить ей большую поддержку. Он, в частности, предостерег Запад от "ошибочных ограничений" в отношении Киева.

Эксперт назвал три возможных сценария развития событий. Так, неожиданный прорыв Украины становится "с каждым днем менее вероятным". Зато более вероятно, что Россия будет продвигаться сквозь украинскую оборону к Днепру. В качестве третьего сценария Рейснер считает возможным "корейское решение", то есть замораживание войны путем прекращения огня, но без мира.

Видео дня

"Сейчас мы переживаем историю в процессе развития. ... Никто не может сказать нам, правильные или неправильные наши решения. Современное поколение несет бремя терпения этой войны. Большая приверженность Запада может привести к эскалации, но это не обязательно. Также может случиться так, что Россия выиграет войну, потому что мы не готовы признать, что здесь тоже должны продемонстрировать силу", - резюмировал военный.

Война в Украине - последние прогнозы

Украина переживает, возможно, самый тяжелый момент в войне. Об этом говорится в материале The New Yorker. Авторы считают, что это вызвано задержкой с выделением военной помощи от США, которая спровоцировала истощение боеприпасов.

Ранее CNN объяснило, почему Путин снова заговорил о мире. Журналисты, в частности, напомнили, что правитель РФ говорил о мире и тогда, когда в 2015 году россияне штурмовали Дебальцево в Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: