Это вызвано задержкой с выделением военной помощи от США, которая спровоцировала истощение боеприпасов.

Кремль пополнил свои вооруженные силы посредством призыва на военную службу и финансовых стимулов, набирая до 30 тыс. новых солдат каждый месяц, и тратит треть национального бюджета на оборону и безопасность.

По оценкам НАТО, РФ производит 3 млн артиллерийских снарядов в год - вдвое больше, чем все страны-члены НАТО вместе взятые могут предоставить Украине, пишет The New Yorker. Российская армия научилась использовать беспилотники и средства электронного противодействия, чтобы блокировать боевые инновации Украины, а ВВС модернизировали советские полуторатонные неуправляемые "тупые" бомбы, добавив крылья и систему GPS.

Между тем, Украина переживает, возможно, самый трудный момент в войне. Это вызвано задержкой с выделением военной помощи от США, которая спровоцировала истощение боеприпасов.

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По оценкам украинского командования, российские силы теперь имеют преимущество в артиллерийских выстрелах десять к одному. Поскольку средства противовоздушной обороны были истощены, украинские города, прежде всего Харьков, подверглись самым продолжительным атакам с начала войны. Ракетные удары вывели из строя электросети по всей стране.

Издание отметило, что хотя в конце апреля Конгресс одобрил пакет помощи на сумму $61 млрд, но импульс войны уже изменился, и в любом случае системы вооружения не могут достичь поля боя в одночасье.

Но нехватка оружия – это лишь одна из проблем Украины; в армии тоже не хватает солдат. В первые дни войны недостатка в людях, желающих записаться на войну, не было, но теперь найти желающих новобранцев стало гораздо труднее. Недовольство растет, поскольку призыв затрагивает в основном тех, кто склонен нести на себе основную тяжесть боевых действий в любой войне: людей из более сельских регионов, менее образованных и относительно менее обеспеченных. У президента Владимира Зеленского не было готового решения этой дилеммы, а парламенту больше года не удавалось принять закон о мобилизации. В прошлом месяце Зеленский наконец подписал ряд законов, расширяющих этот законопроект и, как утверждает его администрация, делающих его более прозрачным и эффективным.

Но процесса демобилизации до сих пор нет, поэтому призывники опасаются, что им вручат билет в один конец, а это непривлекательная перспектива в жестокой войне на истощение, в которой, по данным американской разведки, погибло 70 тыс украинский военных.

"И, как и в случае с долгожданным притоком оружия из США, новым законам потребуется время, чтобы изменить реальность на поле боя", - констатировало издание.

Именно в рамках этого окна возможностей российские оккупанты начали наступление.

Также издание отметило, что в дальнейшем Украина не может рассчитывать на пакеты помощи от США, особенно если Дональд Трамп снова станет президентом. К тому же администрация Байдена, опасаясь эскалации, запрещает использовать американское оружие против целей на территории РФ.

Война в Украине: поставка вооружения

Аэропорт в польском Жешуве стал эпицентром процессов Запада по вооружению Украины. Некогда коммерческий аэродром сейчас окружен батареями ПВО. Именно сюда транспортируют оружие для Украины - тайно и открыто.

Аэропорт охраняют "Петриоты". Туда их стянули через несколько недель после российского вторжения. К ним присоединились Sky Sabre. Эти батареи здесь, потому что Жешув за два года превратился в огромный международный логистический центр, который помогает переправлять в Украину десятки миллиардов долларов западной военной помощи.

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