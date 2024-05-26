По словам министра обороны, удар по строительному гипермаркету Харькова - ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом.

С начала 2024 года российские оккупанты сбросили на территорию Украины почти 10 000 управляемых авиационных бомб (КАБов). Об этом в Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров.

По его словам, вражеский удар по строительному гипермаркету Харькова, осуществленный в субботу средь бела дня, когда там могли находиться сотни людей, - это "ничто иное, как очередной акт геноцида украинского народа путинским режимом".

"Это сознательное убийство мирного населения. Наша страна нуждается в более современных системах ПВО и авиации. Мы ежедневно и при каждом удобном случае говорим об этом с нашими союзниками", - подчеркнул глава оборонного ведомства. Видео дня

Он выразил глубокие соболезнования семьям погибших и раненых.

"Никакие слова не смогут заглушить вашего горя. Однако мы сделаем все, чтобы виновные в этой жестокой и сознательной агрессии были привлечены к ответственности", - пообещал Умеров.

Удары РФ по Харькову - последние новости

Украина знает, откуда РФ "лупит" по Харькову. Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко.

По его словам, россияне пытаются достичь максимального результата, пользуясь "окном возможности", пока украинские Силы обороны не имеют разрешения на использование определенных видов западного оружия по объектам на территории РФ.

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