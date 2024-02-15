Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 районам сосредоточения личного состава, 1 артиллерийскому средству, 1 складу боеприпасов, 1 радиолокационной станции противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по двум районам сосредоточения личного состава, одному артиллерийскому средству, одному складу боеприпасов, однй радиолокационной станции противника", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе проинформировали, что в эти сутки враг нанес 30 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, учебные заведения, а также объекты критической инфраструктуры", - говорится в сводке.

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В течение этих суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта. В частности, противник атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Новопавловском направлениях. В течение суток произошло 51 боевое столкновение.

За прошедшие сутки авиация ВСУ нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и по трем зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделениями ракетных войск нанесены удары по шести районам сосредоточения личного состава, пяти артиллерийским средствам, трем складам боеприпасов и горюче-смазочных материалов, трем средствам радиоэлектронной борьбы противника.

На Бахмутском направлении возле Хромово (Донецкая область) украинские защитники остановили вражескую атаку и уничтожили часть личного состава армии РФ. Там продолжаются активные штурмовые действия со стороны врага, россияне пытаются продвинуться. Бои продолжаются в районе Клещиевки, Хромово, Ивановского. Оккупанты привлекают разнообразную артиллерию - минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Также враг пытается на этом направлении приобщать авиацию - это управляемые авиационные фугасные бомбы.

Кроме того, россияне понесли потери на юге. В частности, во время ведения специальной разведки на южном направлении операторы 73-го Морского центра Сил специальных операций обнаружили патрульную лодку и наблюдательные посты противника. Для уничтожения врага оператор БпАК нанес по целям огневое поражение с помощью тепловизионного дрона с системой сброса.

После этого на зачистку наблюдательных постов выдвинулась боевая группа ССО. Кроме удачного уничтожения и зачистки объектов противника также было захвачено трофейное оружие и спецтехнику.

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