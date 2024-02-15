В частности, уничтожена часть личного состава армии РФ и четыре бронированные машины.

На Бахмутском направлении возле Хромового (Донецкая область) украинские защитники остановили вражескую атаку и уничтожили часть личного состава армии РФ. Об этом заявил пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, на Бахмутском направлении продолжаются активные штурмовые действия со стороны врага, россияне пытаются продвинуться на Часов Яр.

"Бои продолжаются в районе Клещиевки, Хромового, Ивановского. Именно возле Хромового украинской артиллерией остановлена вражеская контратака, уничтожена часть личного состава РФ и четыре бронированные машины. Оккупанты привлекают разнообразную артиллерию - минометы, ствольную артиллерию, РСЗО. Также враг пытается на этом направлении приобщать авиацию - это управляемые авиационные фугасные бомбы", - отметил Калашников.

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Он также проинформировал, что на южном фланге Бахмутского направления наблюдаются постоянные попытки врага продвинуться. "Россиянам то удается где-то продвигаться, то мы их отвергаем. Там неоднозначное состояние", - заявил он.

Пресс-офицер также добавил, что противник не оставляет попыток захватить ранее потерянную Клещиевку, потому что это господствующая высота возле Бахмута.

"Россияне имеют приоритетные направления, они хотят закрыть именно южный фланг Бахмута, чтобы сконцентрироваться на направлении временного Яра. Однако им это не удается, продолжаются жесткие бои", - подчеркнул Калашников.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на Бахмутском направлении Силами обороны отражены четыре атаки вблизи Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области, где противник пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 34 атаки врага в районе Авдеевки и еще шесть атак возле Северного и Невельского Донецкой области.

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