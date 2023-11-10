Противовоздушной обороной были уничтожены пять ударных БпЛА Shahed-136/131 и одна управляемая авиационная ракета Х-59.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке. "В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также противовоздушной обороной было уничтожено пять ударных БпЛА Shahed-136/131 и одну управляемую авиационную ракету Х-59", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск поражено восемь артиллерийских средств, пункт управления, три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и четыре станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что в эти сутки всего враг нанес один ракетный и 46 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Ситуация на разных направлениях фронта

В эти сутки враг атаковал почти на всех направлениях фронта. В частности, противник вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, на Марьинском, Шахтерском, запорожском направлениях.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 7 атак. На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества Луганской области. На Бахмутском направлении наши защитники отбили 10 атак оккупантов. На Авдеевском направленииво враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького. Здесь Силами обороны отбита 21 атака. На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 13 атак. На шахтерском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия у Старомайорского. На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Работино, успеха не имел.

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