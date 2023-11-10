Противник вел штурмовые действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, на Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

В течение суток российские оккупанты атаковали почти на всех направлениях участка фронта. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Так, в течение суток на фронте произошло 59 боевых столкновений, на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где наши воины отбили 7 атак.

Также отмечается, что на Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Новоегоровки и Серебрянского лесничества Луганской области, нанес авиационные удары в районах Красного Пруда Харьковской области; Северска, Верхнекаменского, Спорного Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

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"На Бахмутском направлении наши защитники отбили 10 атак оккупантов в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Клещиевка, Курдюмовка, Ивановское Донецкой области. На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия восточнее Новокалинового, Степного, Авдеевки, Северного, южнее Тоненького Донецкой области. Здесь Силами обороны отбита 21 атака. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Бердичи, Авдеевка. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Ласточкино, Первомайское Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также В Генштабе проинформировали, что на Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили 13 атак. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около 10 населенных пунктов Донецкой области, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

"На Шахтерском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области. Также противник нанес авиационные удары в районах Урожайного и Сторожевого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Пречистовка, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Работиного Запорожской области, успеха не имел", - говорится в сводке Генштаба.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что происходило на фронте в минувшие сутки

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки произошло в общей сложности 69 боевых столкновений, враг проводил штурмовые действия почти на всех направлениях. Россияне настойчиво атакуют в районе Марьинки и Авдеевки, но успеха не имеют. На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отбили 7 атак противника.

На Бахмутском направлении украинские защитники отбили около 10 атак оккупантов в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки. На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области. На Запорожском направлении наши защитники отбили 4 атаки противника в районах ивового и Работиного Запорожской области.

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