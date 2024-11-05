Нарожный уверен, что сейчас атаки россиян "шахедами" каждый день - это тактика, направленная на истощение украинской ПВО.

РФ продолжает производить крылатые ракеты с темпом примерно две единицы в сутки, такую оценку дал военный эксперт Павел Нарожный в эфире "24 Канал".

По его убеждению, все необходимое для производства таких ракет РФ имеет, несмотря на санкции. Поэтому россияне их изготавливают и накапливают. "У врага есть все компоненты для того, чтобы продолжать производить ракеты Х-101 и другие, те же Калибры. Им нужны западные компоненты и к сожалению, наши союзники не могут перекрыть все пути поставки этих компонентов. Поэтому однозначно можно сказать, что они продолжают производить эти ракеты с темпом примерно две крылатые ракеты в сутки. И они их производят "на склад", ожидают момента, когда у нас будет пиковое использование электроэнергии и будет нагружена инфраструктура. Тогда начнутся массированные удары и будут уже и "шахеты", и крылатые ракеты", - сказал он.

Нарожный уверен, что сейчас атаки россиян по 30-50 "шахедов" каждый день - это тактика врага, направленная на то, чтобы истощить украинскую ПВО.

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"Чтобы мы использовали все ракеты, которые есть на складах, использовали ресурс наших самолетов, потому что мы поднимаем истребители для того, чтобы сбивать "шахеды" как ракетами, так и бортовыми пушками", - отметил он.

Ракетные удары по Украине

На днях военно-политический обозреватель Александр Коваленко обратил внимание, что в сентябре и октябре россияне не наносили по Украине массированных ракетных ударов, а проводили единичные атаки и регулярные налеты дронами типа Shahed. При этом он обратил внимание, что дронов-приманок (без боевой части - УНИАН) во время этих атак используется больше, чем ударных Shahed-136. По мнению Коваленко, скорее всего, Россия продолжает накапливать ракеты, в частности Х-101/555, "Калибр" для активизации их применения против Украины в период отопительного сезона.

В конце сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что около 70% станков и 90% микроэлектроники, которые импортирует Россия, происходят из Китая и Гонконга. Это помогает Кремлю производить ракеты, бронетехнику и боеприпасы, чтобы продолжать войну против Украины.

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