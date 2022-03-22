Противники в Украине в случае наступления кончатся очень быстро, считает советник главы Офиса президента.

Активные боевые действия в Украине с российскими оккупантами могут завершиться через две-три недели.

Возможный срок завершения активных боевых действий в Украине во время телемарафона спрогнозировал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, пишет "РБК-Украина".

По его словам, активные боевые действия могут скоро завершиться, поскольку у противника нечем будет их вести.

"...Они будут наступать, пока не кончатся, а кончатся они очень быстро. Я даю две-три недели на прекращение активных боевых действий, потому что нечем будет. То что происходит в течение пяти суток - это маленькая модель того, что будет происходить за три недели, будет время на оперативную паузу... За три недели будет так повсюду, а когда они будут стоять - нам будет удобнее их уничтожать", - сказал Арестович.

Напомним, российские войска 24 февраля рано утром вторглись в Украину, сначала противник бомбил военные объекты, а потом и мирные города, начались бои.

20 марта активные боевые действия, в частности, шли на Житомирской трассе, в Ирпене, в Буче и в Гостомеле.

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