По словам лейтенанта Антона Шмагайло, враг улучшает защиту от ударов украинскими FPV-дронами.

Во время войны в Украине армия РФ постоянно учится и совершенствует свои навыки. В частности украинским защитникам стало сложнее отбивать вражеские штурмы. Такое мнение высказал командир первой ударной роты батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС", лейтенант Антон Шмагайло (позывной "Бандерас") в интервью "Украинской правде".

"Это можно проиллюстрировать на таком примере. Предыдущий рекорд по уничтоженной в течение суток техникой противника БУБпАК "АХИЛЛЕС" установил в апреле 2024 года, во время боев за Часов Яр. Тогда было сожжено 10 единиц, в том числе пять БМД-2 и четыре БМП-2. Если сравнить апрельский бой и сентябрьский, мы увидим, что отбивать штурмы стало сложнее", - подчеркнул военный.

По его словам, враг также улучшает защиту, в частности речь идет о системах РЭБ, которые значительно усложняют работу для ВСУ.

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"Если в апреле для того, чтобы уничтожить танк, нужно было пять-шесть FPV, то сегодня - более 10. Сейчас каждая пораженная цель - удача. 2022 году РЭБов на бронированной технике РФ не было, в 2023-м - появились. С тех пор эти системы становились более совершенными. Сегодня РЭБ на танке работает на значительном количестве диапазонов", - подчеркнул "Бандерас".

Кроме того, командир рассказал о так называемых танках "мангалы" или "черепахи", с которых многие смеются, однако, по словам воина, это делать не стоит:

""Мангалы" возникли еще до полномасштабного вторжения, когда на вооружении ВСУ появились NLAW. Сначала "мангалы" закрывали только башню. А во время боев за Часов Яр они защищали почти всю проекцию техники. "Черепахи", то есть бронированная техника с дополнительной металлической обшивкой со всех сторон, впервые были зафиксированы осенью этого года под Красногоровкой. Кустарная конструкция, сделанная, наверное, в гаражных условиях где-то в Донецке. Однако это достаточно эффективная защита. Добавьте сюда РЭБ и минные тралы впереди и перед вами - передвижные крепости".

Шмагайло отметил, чтобы поразить такие крепости, пилоты FPV все время улучшают свои способности, а именно отрабатывают технику захода на цель, однако наносить удары по таким целям становится все труднее, ведь много БпЛА теряется.

"Вывод: нам нужно больше дронов! На любое действие врага мы всегда находим эффективное противодействие. Для противодействия средствам РЭБ, которыми оборудована их техника, проводится модернизация частот управления FPV-дронами, также активно внедряются дроны с донаведением", - подчеркнул военный.

Командир добавил, что скоро дроны на оптоволокне будут нераздельной частью развития FPV-дронов и достигнут распространенного применения украинскими военными уже весной 2025 года.

"Кроме того, на базе нашего батальона работает R&D-центр, главная задача которого действовать на опережение - прогнозировать проблемные вопросы, которые возникнут через 2-3 месяца, и найти решение, чтобы быть готовым", - отметил Шмагайло.

Война в Украине - последние новости

Ранее военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что армия РФ вербует йеменцев на войну в Украине из-за того, что имеет проблемы с человеческими ресурсами. Также он рассказал о проблемах в РФ с выплатами средств за подписание контрактов с Минобороны России.

В свою очередь военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев отметил, что на Запорожском направлении российские оккупанты ищут слабые места в обороне украинской армии. По его словам, эти тенденции являются достаточно угрожающими.

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