Остановят 'мясные' штурмы россиян: какие противопехотные мины Украина получит от США

Эксперты прогнозируют, что речь идет о минах ADAM, которые способны поражать вражескую пехоту с высокой эффективностью.

США приняли решение о поставках Украине противопехотных мин. Следовательно, теперь ВСУ могут рассчитывать на расширение возможностей отражения российских "мясных" штурмов с помощью новых средств, пишет Defense Express.

Большой вопрос возникает относительно самого типа противопехотных мин. Во многих пакетах помощи фигурировали мины направленного действия M18A1 Claymore. При этом эти поставки начались еще в 2022 году, также их передача закреплена в перечне переданного в Украину вооружения и военной техники, но без указания количества.

Очевидно речь идет о другом средстве. В Washington Post, который и сообщил о новом решении США, не раскрыли их тип, а из всех деталей то, что они имеют механизм самоликвидации или самодеактивации. Вероятно, речь идет о системе дистанционного минирования ADAM.

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Это предположение связано с тем, что у вооруженных сил США в целом не так и много видов противопехотных мин на вооружении. В то же время ADAM частично уже знаком в ВСУ, так как входит в семейство FASCAM, как и 155-мм снаряды RAAM. В частности снарядов RAAM, которые оснащены противотанковыми минами M741 и M718, по состоянию на август 2024 года ВСУ получили более 60 тысяч.

ADAM имеет похожий принцип действия, но уже с противопехотными минами M67 или M72, по 36 в каждом снаряде, который имеет индекс M692 и M731 соответственно. Разница заключается лишь во времени самоликвидации - 4 или 48 часов, в случае если этого не произошло она все равно становится неактивной не позднее 14 суток, потому что батарея мины, которая питает детонатор, разрядится до этого времени.

Мины M67 и M72 системы ADAM при падении на грунт выпускают "усы", контракт с которыми приводит к активации мины путем срабатывания вышибного заряда, который выстреливает обломочный элемент на высоту около 1,5 метра, где он и подрывается. Эффективный радиус поражения живой силы - 7 метров.

Один снаряд ADAM разбрасывает мины на расстояние до 600 метров от точки прицеливания. Поэтому для плотного минирования местности необходимо осуществить ряд выстрелов.

Система ADAM появилась на вооружении США в 1975 году и разрабатывалась специально под условия полномасштабной войны с СССР. Если Украина получит именно эти мины, то это означает действительно действенное усиление обороны Украины эффективным средством против российского нашествия пехоты.

Украина получит американские противопехотные мины

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден разрешил поставки противопехотных мин Украине, что должно помочь ВСУ сдерживать наступление оккупационной армии.

В то же время украинская сторона давно просила их, чтобы разместить на передовой и сдержать наступления россиян. По словам американских чиновников, Белый дом обеспокоен успехами оккупантов на фронте и видят насущную необходимость сдержать их. При этом Пентагон расценивает это снабжение одним из самых полезных шагов для замедления захватчиков.

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