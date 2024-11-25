На юге Запорожской области в последнее время значительно активизировались боевые действия

На Запорожском направлении страна-агрессор держит 90-тысячную группировку "Днепр". Она имеет постоянную и бесперебойную логистику, в том числе и благодаря железной дороге вдоль северного побережья Азовского моря.

В эфире "Еспресо" военный эксперт, полковник ВСУ, спикер Генштаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев предупредил, что на этом участке фронта оккупанты ищут слабые места в обороне украинской армии. Хотя враг проводит наступательные действия тактического уровня, эти тенденции достаточно угрожающие.

"Причиной такой тенденции является несколько факторов. Первый фактор - 90 тысячная группировка российского войска под названием "Днепр", которую возглавляет генерал-полковник армии РФ Михаил Теплинский. Он также по назначению является командующим воздушно-десантных войск российской армии, кстати, достаточно вменяемый российский генерал", - пояснил эксперт.

Видео дня

По словам Селезнева, этих ресурсов мало, чтобы атаковать и оккупировать Запорожье, но достаточно, чтобы создать немало проблем для Сил обороны на этом направлении. В то же время вторым фактором является хорошая логистика этой группировки войск.

"Эта логистика обеспечивается за счет железнодорожных путей, которые идут вдоль северного побережья Азовского моря. И ключевое - железнодорожная станция Волноваха с недавних пор находится в полной безопасности, наши пушки не имеют возможности по ней эффективно работать, чтобы не позволить россиянам иметь постоянное железнодорожное сообщение. Мы потеряли контроль над Угледаром, соответственно, наша ствольная артиллерия до тех участков не достает. Еще один важный фактор - ресурсные возможности армии РФ, мы в начале октября ожидали выхолащивания их потенциала, но этого не произошло. Пока можем констатировать, что и на юге Запорожской области в последнее время значительно активизировались боевые действия", - подытожил он.

Война в Украине - обстановка в Запорожье

На днях The Economist написал, что Россия готовится к "смелому" наступлению на Запорожье, которое расположено всего в 30 километрах от фронта. Украина на этот раз не рискует и возводит новые укрепления возле Запорожья.

Как отметил "Укринформ" со ссылкой на источники, из-за украинской операции в Курской области Россия была вынуждена отказаться от планов наступления на Запорожье. Возвращение половины утраченных территорий Курщины стоило россиянам очень дорого - около 25 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: