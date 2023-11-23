Россияне расконсервировали советский высотный разведывательный самолет М-55 "Геофизика", для усиления разведывательной компоненты.

Несовершенство российской разведывательной авиации может привести к "ослеплению и оглушению всей группировки" оккупантов.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. Он напомнил, что на днях Минобороны Великобритании заявило, что россияне расконсервировали советский высотный разведывательный самолет М-55 "Геофизика", для усиления разведывательной компоненты.

В данном контексте следует отметить, что в советские времена М-55 "Геофизика" мог применяться для дополнительного целеуказания ОТК "Ока", с дальностью поражения цели до 400 км. В настоящее время, на самолет устанавливают контейнер радиотехнической разведки УКР-РТ, который позволяет проводить разведку и выявлять средства ПВО на глубину в 200-300 км.

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На первый взгляд звучит неплохо, но если рассматривать как полноценную глубинную разведку – нет. Ведь при таких показателях М-55 "Геофизика" находясь в воздушном пространстве РФ, не сможет быть эффективным в вопросах разведки вглубь территории Украины.

"Все это указывает на несовершенство российской разведывательной компоненты, которую пытаются решить, используя морально и технически устаревшие средства", - отметил аналитик.

Коваленко отметил, что британская разведка сообщает о том, что российские самолеты ДРЛО А-50 сейчас проходят интеграцию с системами ПВО С-400 "Триумф" для повышения эффективности зенитно-ракетных комплексов, в борьбе с истребителями F-16. "И это очень интересно. Дело в том, что согласно официальным ТТХ ЗРС С-400 "Триумф" дальность поражения цели у нее достигает 400 км, при дальности обнаружения и сопровождения цели радаром 91Н6Е – 600 км! При этом, максимальная дальность поражения F-16 самыми современным ракетами класса "воздух-воздух" AIM-120D (которые мы вряд ли получим) – 180 км, а крылатыми ракетами класса "воздух-поверхность" AGM-158A JASSM – 370 км", - пояснил аналитик.

Он отметил, что в обоих случаях, ЗРС С-400 "Триумф" должна прекрасно справляться с такими угрозами, но оказывается – нет и без поддержки А-50, ЗРС С-400 "Триумф" на максимальных расстояниях, заявленных в ее характеристиках, не эффективна.

Коваленко добавил, что у РФ на вооружении 9 самолетов ДРЛО А-50, один из которых до сих пор находится на ремонте. Так же имеется информация о небоеспособности еще нескольких А-50 по причине приводящегося ремонта и модернизации.

"Точное количество боеспособных самолетов А-50 на сегодня сложно назвать, но их точно меньше 9 и это вынуждает россиян выводить с консервации подобие разведывательной авиации", - констатировал эксперт.

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